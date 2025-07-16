В России заработал новый сервис для оплаты подписок на зарубежные нейросети и стриминги

На сайте оператора связи появился сервис для оплаты зарубежных сервисов картами российских банков

Раньше «МТС Оплата» работала в основном с иностранными играми и игровыми сервисами. Теперь там можно покупать и продлевать подписки на 50 зарубежных сервисов для работы, учебы, творчества и досуга, в том числе:

нейросети: ChatGPT, CursorAI, OpenAI, LeonardoAI, Midjourney;

развлечения: Spotify, Twitch, Netflix, AppStore;

платформы для совместной работы: ZOOM, Microsoft, Notion, Figma;

онлайн-доски (Miro и другие).

Сервис также позволяет оплачивать товары на Amazon и Ebay и аренду жилья на Airbnb.

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Как объясняют в МТС, для оплаты зарубежного сервиса достаточно выбрать его на сайте, указать электронную почту для получения инструкции по активации и нажать«Оплатить». Система перенаправит пользователя в приложение банка для подтверждения платежа через СБП — подойдет карта любого российского банка. Заказ обрабатывается несколько минут.