«Следующая остановка — рай». В Краснодаре состоится выставка современного искусства «Парадайз»
В Краснодаре покажут картины местных художников на тему рая (18+)
Художница Екатерина Пшеничная анонсировала на 19 июля выставку «Парадайз». Организаторы рассказали Юга.ру, что на мероприятии покажут картины художников на тему видения рая. Идея выставки вдохновлена авестийскими преданиями из иранской мифологии, по которым «парадиз» — это сад, окруженный стенами.
«Внимание, следующая остановка — рай», — отметила организаторка выставки Даша Бедная.
На мероприятии восемь творцов покажут свои работы: живопись, графику, стереокартины и другие объекты. Среди участников выставки художники Алексей Угольников, Даша Бедная, Екатерина Пшеничная, Наталья Протопопова, Настя Отпад, Snemuell Jackson, R.K._War и Di.I._Spirit.
Эпоха глянца и потребления:
«По данным метеоцентра, воздух в раю прогреется до 40 градусов. Не забудьте солнцезащитные очки и свою бессмертную душу. В нашем маршруте: остановка в социалистической утопии, высадка в Китеж-граде, оборот вокруг Голливудских холмов», — отметили организаторы в анонсе.
Выставка пройдет 19 июля с 18:00 до 22:00 по улице Зиповской, 5В, литер Х. Она будет идти один день. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, 19 июля в Краснодаре состоится просмотр и обсуждение детектива «Три цвета: Синий».