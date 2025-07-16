«Следующая остановка — рай». В Краснодаре состоится выставка современного искусства «Парадайз»

Краснодарский край

Распечатать

  • Картины Даши Бедной © Фото из соцсетей художницы
    Картины Даши Бедной © Фото из соцсетей художницы

В Краснодаре покажут картины местных художников на тему рая (18+)

Художница Екатерина Пшеничная анонсировала на 19 июля выставку «Парадайз». Организаторы рассказали Юга.ру, что на мероприятии покажут картины художников на тему видения рая. Идея выставки вдохновлена авестийскими преданиями из иранской мифологии, по которым «парадиз» — это сад, окруженный стенами.

«Внимание, следующая остановка — рай», — отметила организаторка выставки Даша Бедная. 

На мероприятии восемь творцов покажут свои работы: живопись, графику, стереокартины и другие объекты. Среди участников выставки художники Алексей Угольников, Даша Бедная, Екатерина Пшеничная, Наталья Протопопова,  Настя Отпад, Snemuell Jackson, R.K._War и Di.I._Spirit.

Эпоха глянца и потребления:

«По данным метеоцентра, воздух в раю прогреется до 40 градусов. Не забудьте солнцезащитные очки и свою бессмертную душу. В нашем маршруте: остановка в социалистической утопии, высадка в Китеж-граде, оборот вокруг Голливудских холмов», — отметили организаторы в анонсе.

Выставка пройдет 19 июля с 18:00 до 22:00 по улице Зиповской, 5В, литер Х. Она будет идти один день. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, 19 июля в Краснодаре состоится просмотр и обсуждение детектива «Три цвета: Синий».

Афиша Выставки Город Искусство Краснодар отдых Развлечения События Современное искусство

Новости

«Следующая остановка — рай». В Краснодаре состоится выставка современного искусства «Парадайз»
Отель в Анапе получил первый в РФ сертификат «ультра все включено». Сколько стоит ночь?
Улицы затопило, а жители остались без воды. В Новороссийске вновь прорвало Троицкий групповой водопровод
«За стойкую антикоррупционную позицию». Ростовским полицейским начали компенсировать суммы неполученных взяток
Конструктор возвращается. В Краснодаре в кино покажут десятую часть «Пилы»
Эпоха глянца и потребления. В Краснодаре пройдет бесплатная лекция об искусстве 2000-х годов

Лента новостей

«Нам не кричат «идите варить борщи»
Вчера, 12:15
«Нам не кричат «идите варить борщи»
Футболистки «Краснодара» о карьере, болельщиках, стереотипах и любви к игре
Лето подарков
Сегодня, 11:17 Реклама
Лето подарков
Как выиграть 5 млн рублей и другие призы за покупки в «Пятёрочке»
Путешествие сквозь 20 млн лет
9 июля, 14:35
Путешествие сквозь 20 млн лет
Идем из Тисо-самшитовой рощи Сочи к каньону «Чертовы ворота»

Реклама на сайте