В Ростовской области сотрудник «Вкусно — и точка» плюнул в бургер клиента. Роспотребнадзор проверит кафе

Ростовская область

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  • © фото Марина Солошко
    © фото Марина Солошко

Сотрудник сети «Вкусно — и точка» плюнул в бургер и попал на видео

15 июля телеграм-канал Baza опубликовал видео, снятое в филиале сети «Вкусно — и точка» на Народной улице в Каменске-Шахтинском Ростовской области. На записи сотрудник общепита забирает с подноса котлету для бургера, второй рукой берет коробку с булкой, оглядывается и плюют на нее. После этого молодой человек кладет сверху котлету и делает бургер.

По словам автора ролика, работник заведения грубо с ним разговаривал. Чтобы зафиксировать это, он решил включить камеру.

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«Лента» написала, что в компании «Вкусно — и точка» поблагодарили человека, который записал видео. А сотрудник остался без работы.

«Сотрудник, заснятый на видео, больше не работает на предприятии «Вкусно — и точка». Его поведение не соответствует стандартам и ценностям компании», — заявили в пресс-службе сети.

Местный Роспотребнадзор готовит проверку заведения общепита.

Как писали Юга.ру, Wildberries собирается запустить доставку готовой еды в Краснодаре и Сочи.

Еда Общепит Роспотребнадзор

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В Ростовской области сотрудник «Вкусно — и точка» плюнул в бургер клиента. Роспотребнадзор проверит кафе
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