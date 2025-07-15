В Ростовской области сотрудник «Вкусно — и точка» плюнул в бургер клиента. Роспотребнадзор проверит кафе

Сотрудник сети «Вкусно — и точка» плюнул в бургер и попал на видео

15 июля телеграм-канал Baza опубликовал видео, снятое в филиале сети «Вкусно — и точка» на Народной улице в Каменске-Шахтинском Ростовской области. На записи сотрудник общепита забирает с подноса котлету для бургера, второй рукой берет коробку с булкой, оглядывается и плюют на нее. После этого молодой человек кладет сверху котлету и делает бургер.

По словам автора ролика, работник заведения грубо с ним разговаривал. Чтобы зафиксировать это, он решил включить камеру.