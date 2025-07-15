В Ростовской области сотрудник «Вкусно — и точка» плюнул в бургер клиента. Роспотребнадзор проверит кафе
Сотрудник сети «Вкусно — и точка» плюнул в бургер и попал на видео
15 июля телеграм-канал Baza опубликовал видео, снятое в филиале сети «Вкусно — и точка» на Народной улице в Каменске-Шахтинском Ростовской области. На записи сотрудник общепита забирает с подноса котлету для бургера, второй рукой берет коробку с булкой, оглядывается и плюют на нее. После этого молодой человек кладет сверху котлету и делает бургер.
По словам автора ролика, работник заведения грубо с ним разговаривал. Чтобы зафиксировать это, он решил включить камеру.
«Лента» написала, что в компании «Вкусно — и точка» поблагодарили человека, который записал видео. А сотрудник остался без работы.
«Сотрудник, заснятый на видео, больше не работает на предприятии «Вкусно — и точка». Его поведение не соответствует стандартам и ценностям компании», — заявили в пресс-службе сети.
Местный Роспотребнадзор готовит проверку заведения общепита.
Как писали Юга.ру, Wildberries собирается запустить доставку готовой еды в Краснодаре и Сочи.