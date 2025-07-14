В июле и августе в парке «Краснодар» пройдут бесплатные кинопоказы и викторины

В амфитеатре парка «Краснодар» состоятся показы фильмов и мультфильмов. Также в программе викторины с призами (18+)

Телеграм-канал парка «Краснодар» опубликовал расписание бесплатных кинопоказов на июль и август. Они пройдут под открытым небом в амфитеатре парка. Также в программе викторины и розыгрыш призов.

16 июля покажут мультфильм «Кот-призрак Андзу» в 18:30 (12+) и фильм «Мелочи жизни» в 20:30 (18+).

18 июля в 18:30 пройдет викторина с призами, а также состоятся показы фильмов: «Из Неаполя с любовью» в 19:00 (12+) и «Из Тосканы с любовью» в 20:30 (16+).

25 июля в 17:00 зрителей ждет просмотр ленты «Пушистый переполох» (6+), в 18:30 состоится викторина с призами. В 19:00 покажут фильм «Прыгучая братва» (6+), а в 20:30 — картину «Век Адалин» (18+).