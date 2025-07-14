Карта Уралсиба «120 дней на максимум» вошла в топ-4 кредиток с бесплатным обслуживанием

Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в подборку кредиток с бесплатным обслуживанием без каких-либо условий

«120 дней на максимум» — флагманская кредитная карта банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров.

Исследование подготовил портал Банки.ру. В нем рассматривались предложения российских банков на 3 июля 2025 года.

Ее можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, которую можно получить в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредитования по карте «120 дней на максимум» опубликованы на сайте Уралсиба. Узнать подробности о других кредитках можно по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях банка.

Как писали Юга.ру, банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель на 43%. В июле он достиг 64,4 млрд рублей.

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