Плетение скульптуры из сена, дегустация душистых трав и роспись камней. Около Новороссийска пройдет фестиваль «Сено Солома»

Семейный парк Park Home анонсировал на 13 июля фестиваль-конкурс «Сено Солома». На мероприятии мастера создадут фигуры персонажей сказок народов России из сена и соломы, а в конце вечера выберут лучшую работу.

Также в программе чтение сказок, подвижные игры и забавы для детей, роспись камней, плетение фенечек, мастер-классы по эстетике пикника, созданию интерьерной картины в стиле этно и плетению венков.

Помимо этого участников ждут лекция «Как быть счастливым всегда» и концерт от поэта и преподавателя йоги Антона Смирнова, лекция «Креативные идеи в саду», постановка «Кот, Петух и Лиса» от театра «Маска» и концерты школы вокала и группы «ОднаКо».