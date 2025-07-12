Плетение скульптуры из сена, дегустация душистых трав и роспись камней. Около Новороссийска пройдет фестиваль «Сено Солома»
В хуторе Семигорском состоится праздник, посвященный сено-соломенной скульптуре (0+)
Семейный парк Park Home анонсировал на 13 июля фестиваль-конкурс «Сено Солома». На мероприятии мастера создадут фигуры персонажей сказок народов России из сена и соломы, а в конце вечера выберут лучшую работу.
Также в программе чтение сказок, подвижные игры и забавы для детей, роспись камней, плетение фенечек, мастер-классы по эстетике пикника, созданию интерьерной картины в стиле этно и плетению венков.
Помимо этого участников ждут лекция «Как быть счастливым всегда» и концерт от поэта и преподавателя йоги Антона Смирнова, лекция «Креативные идеи в саду», постановка «Кот, Петух и Лиса» от театра «Маска» и концерты школы вокала и группы «ОднаКо».
Более 60 работ живописи и графики и диалоги об искусстве:
На мероприятии будут работать ярмарка мастеров, эко-лавка и фудкорт. Также участникам предложат продегустировать сборы душистых трав с полей.
Фестиваль начнется 13 июля в 10:00 в Park Home по адресу: хутор Семигорский, А-290, 26-й километр. Последнее мероприятие праздника пройдет в 18:45. Вход свободный. Расписание и подробности уточняйте у организаторов.
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