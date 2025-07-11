В ночь на 11 июля жители Краснодарского края видели оленье полнолуние. Показываем фото

В ночь с 10 на 11 июля над Россией взошла полная Луна, которую в народе называют оленьей

В ночь на 11 июля россияне могли видеть оленье полнолуние. Спутник Земли висел низко, был ярким и имел красноватый оттенок.

Оленьей Луной обычно называют полнолуние, которое происходит в июле. Примерно в это время самцы оленей, успевшие сбросить рога, начинают отращивать новые. Однако астрономы утверждают, что все эти названия не имеют к науке никакого отношения.

С 11 июля оленья Луна начала постепенно уменьшаться. При она будет яркой еще несколько дней.

9 августа жители России смогут наблюдать так называемую осетровую Луну. Она называется так из-за рыбы, которая чаще всего встречалась в водоемах в это время года.