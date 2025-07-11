На Всесвятском кладбище появились информационные таблички возле надгробий. Мэрия Краснодара рассказала, сколько их поставят

Краснодарский край

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  • Информационная табличка возле надгробия Адама Адамули © Скриншот фото из телеграм-канала Kızıl Paşa (Кызыл Паша)
    Информационная табличка возле надгробия Адама Адамули © Скриншот фото из телеграм-канала Kızıl Paşa (Кызыл Паша)

На Всесвятке появились таблички, указывающие охранный статус захоронений

10 июня краснодарский блогер и экскурсовод Динар Бурангулов заметил на территории старинного Всесвятского кладбища появившиеся таблички, указывающие на охранный статус надгробий. 

Динар отметил, что увидел три таблички, одна из которых возле надгробия Глеба Седина, а вторая — у могилы греческого купца Адама Адамули. Экскурсовод подчеркнул, что не понял принципа установки информационных табличек. 

«А вообще, по-моему мнению, самое лучшее, что можно сделать с кладбищем — поставить Qr-коды на надгробия или на таблички, чтобы каждый мог навести на них телефон и прочитать историю или биографию людей, которые похоронены здесь», — рассказал он в своем-телеграм-канале. 

Фотограф Станислава Войцеховская выпустила книгу о Всесвятском кладбище Краснодара:

Администрация Краснодара сообщила редакции Юга.ру, что на территории «Ансамбля Всесвятского кладбища конца XIX в. — начала XX в» были исследованы отдельно стоящие объекты. Всего на кладбище расположены 237 объектов культурного наследия, представляющих историческую и художественную ценность.

Власти заявили, что «в данный момент ведутся работы по установке информационных табличек с целью обозначения указанных объектов»

Как писали Юга.ру, в мае 2025 года на Всесвятке завершили реставрацию часовен рубежа XIX-XX веков.

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