На Всесвятском кладбище появились информационные таблички возле надгробий. Мэрия Краснодара рассказала, сколько их поставят

10 июня краснодарский блогер и экскурсовод Динар Бурангулов заметил на территории старинного Всесвятского кладбища появившиеся таблички, указывающие на охранный статус надгробий.

Динар отметил, что увидел три таблички, одна из которых возле надгробия Глеба Седина, а вторая — у могилы греческого купца Адама Адамули. Экскурсовод подчеркнул, что не понял принципа установки информационных табличек.

«А вообще, по-моему мнению, самое лучшее, что можно сделать с кладбищем — поставить Qr-коды на надгробия или на таблички, чтобы каждый мог навести на них телефон и прочитать историю или биографию людей, которые похоронены здесь», — рассказал он в своем-телеграм-канале.