В Краснодарском крае грекам, пострадавшим от сталинских репрессий, компенсировали почти 22 млн рублей

Члены репрессированной в советские годы семьи Панаетиди через суд добились компенсации за утраченное жилье

7 июля РБК сообщил, что члены репрессированной в советское время семьи греков Панаетиди выиграли дело о компенсации за утраченное жилье. Об этом заявил юрист Иван Калгин.

«Наше дело завершилось победой. Дело полностью завершено, деньги выплачены, квартиры оформлены на реабилитированных и важно, что это первая такая выплата в России», — цитирует портал юриста.

Однако из слов адвоката не понятно, это вообще первая выплата по такому делу или такую большую сумму впервые компенсировали.