В Краснодарском крае грекам, пострадавшим от сталинских репрессий, компенсировали почти 22 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Члены репрессированной в советские годы семьи Панаетиди через суд добились компенсации за утраченное жилье

7 июля РБК сообщил, что члены репрессированной в советское время семьи греков Панаетиди выиграли дело о компенсации за утраченное жилье. Об этом заявил юрист Иван Калгин.

«Наше дело завершилось победой. Дело полностью завершено, деньги выплачены, квартиры оформлены на реабилитированных и важно, что это первая такая выплата в России», — цитирует портал юриста.

Однако из слов адвоката не понятно, это вообще первая выплата по такому делу или такую большую сумму впервые компенсировали.

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Иван Калгин представлял интересы 74-летней Анны, 72-летней Ольги, 73-летней Надежды и 68-летнего Василия Панаетиди. В 1942 году их отца Ивана выслали по национальному признаку из станицы Северской Краснодарского края в Казахстан. Все четверо детей родились в спецпоселении и были ограничены в правах, поэтому их признали жертвами политических репрессий.

После возвращения в Краснодарский край Панаетиди стали судиться с Министерством труда и соцразвития региона и требовать компенсацию за утраченное жилье. Ведомство согласилось на выплату из расчета стоимости 18 кв. метров на каждого, однако это в два раза меньше искового требования.

В итоге каждому реабилитированному выделили 5,5 млн рублей или 21,9 млн рублей на четверых — из расчета стоимости 33 кв. метров на каждого.

Как писали Юга.ру, мусульмане в Адыгее судятся с Минобороны, чтобы забрать участок под мечетью.

Деньги Жилье Правосудие Суд

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В Краснодарском крае грекам, пострадавшим от сталинских репрессий, компенсировали почти 22 млн рублей
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