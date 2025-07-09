«Быки» против ЦСКА. В парке «Краснодар» покажут трансляцию матча Суперкубка России
В амфитеатре парка «Краснодар» пройдет трансляция игры ФК «Краснодар» и ЦСКА. Также болельщиков ждет развлекательная программа (0+)
Российский футбольный союз анонсировал на 12 июля трансляцию матча ФК «Краснодар» и ЦСКА за Суперкубка России. Игру покажут в амфитеатре парка «Краснодар», а сам матч пройдет в Татарстане на «Казань Арене».
Помимо трансляции футбольных фанатов ждет развлекательная программа с розыгрышами атрибутики «быков», конкурсами и викторинами.
ФК «Краснодар» стал лучшей футбольной командой России:
В амфитеатр болельщиков запустят в 16:00. Трансляция начнется в 18:00. Вход свободный. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, 20 июля ФК «Пари НН» и «Краснодар» в первом туре нового чемпионата России сыграют не в Нижнем Новгороде, а в Казани.