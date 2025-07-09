«Быки» против ЦСКА. В парке «Краснодар» покажут трансляцию матча Суперкубка России

Краснодарский край

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  • Амфитеатр парка «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Амфитеатр парка «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В амфитеатре парка «Краснодар» пройдет трансляция игры ФК «Краснодар» и ЦСКА. Также болельщиков ждет развлекательная программа (0+)

Российский футбольный союз анонсировал на 12 июля трансляцию матча ФК «Краснодар» и ЦСКА за Суперкубка России. Игру покажут в амфитеатре парка «Краснодар», а сам матч пройдет в Татарстане на «Казань Арене». 

Помимо трансляции футбольных фанатов ждет развлекательная программа с розыгрышами атрибутики «быков», конкурсами и викторинами.

ФК «Краснодар» стал лучшей футбольной командой России:

В амфитеатр болельщиков запустят в 16:00. Трансляция начнется в 18:00. Вход свободный. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, 20 июля ФК «Пари НН» и «Краснодар» в первом туре нового чемпионата России сыграют не в Нижнем Новгороде, а в Казани.

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