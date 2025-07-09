Матч ФК «Краснодар» в первом туре РПЛ перенесли из Нижнего Новгорода в Казань из-за выставки Росатома

20 июля «Пари НН» и «Краснодар» в первом туре нового чемпионата России сыграют не в Нижнем Новгороде, а в Казани

Футбольный клуб «Пари НН» объявил о переносе матча 1-го тура Российской премьер-лиги против ФК «Краснодар» из Нижнего Новгорода в Казань. Игра начнется 20 июля в 15:30 по московскому времени. Для своих болельщиков нижегородский клуб организует автобусные трансферы в Казань и обратно.

Причиной для переноса матча указаны «ремонтные работы на стадионе «Совкомбанк арена». Как пояснил пресс-атташе «Пари НН» изданию «Бизнес Online», 20 августа на домашней арене нижегородского клуба состоится праздник в честь 80-летия атомной отрасли России. Продюсерская группа Игоря Крутого готовит к этому дню музыкальное шоу, на которое приглашены 29 тысяч зрителей, в том числе 15 тысяч сотрудников корпорации «Росатом». На территории стадиона откроют тематическую выставку.

В связи с этим «Пари НН» весь июль и август придется играть домашние матчи на других стадионах. Для игры первого тура против ФК «Краснодар» удалось договориться с казанской «Ак Барс Ареной». Матчи 3-го тура против «Локомотива» (2 августа) и 5-го тура против махачкалинского «Динамо» (18 августа) нижегородцы сыграют на «Мордовия Арене» в Саранске, но это пока не точно.

Таким образом, футбольному клубу «Краснодар» предстоит провести в Казани две игры подряд. В субботу, 12 июля «быки» откроют официальный сезон матчем за Суперкубок России против ЦСКА, а 20-го им предстоит сыграть в столице Татарстана 1-й тур нового розыгрыша премьер-лиги.