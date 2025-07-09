Из-за жары в Краснодаре отключили свет. Без электричества остались минимум 30 улиц

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Энергетики Краснодара из-за аномальной жары перешли на режим повышенной готовности

9 июля Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что в городе произошло аварийное отключение электричества. Света нет минимум на 30 улицах.

Отключение затронуло следующие участки:

  • улица Алуштинская;
  • улица Балетная;
  • улица Белозерная;
  • улица Бульварная;
  • проезд Восточный;
  • улица Геологическая;
  • улица Есаульская;
  • улица Пригородная;
  • улица Российская; 
  • проезд Южный;
  • улица 4-ое отделение;
  • улица Аллейная;
  • улица Крайняя;
  • улица Лунная;
  • улица Озерная;
  • улица Тополиная,
  • улица 2-ое отделение;
  • улица Гвардейская;
  • переулок Звездный;
  • улица Янковского;
  • улица Леваневского;
  • улица Промышленная;
  • улица Базовская;
  • улица Головатого;
  • улица Костылева;
  • улица Новокузнечная;
  • улица Садовая;
  • улица Северная;
  • улица Буденного;
  • улица Пашковская.

На месте работают аварийные бригады.

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8 июля пресс-служба «Россети Кубань» сообщила, что из-за жары до 40 °C энергетики перешли в режим повышенной готовности.

«В полной готовности находятся 414 бригад: больше 1900 человек производственного персонала и свыше 790 единиц техники. В случае необходимости могут быть задействованы свыше 100 резервных источников снабжения электроэнергией суммарной мощностью 12 мВт», — отмечают энергетики.

Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае и Крыму построят накопители, чтобы закрыть дефицит электроэнергии.

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