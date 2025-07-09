Из-за жары в Краснодаре отключили свет. Без электричества остались минимум 30 улиц
Энергетики Краснодара из-за аномальной жары перешли на режим повышенной готовности
9 июля Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что в городе произошло аварийное отключение электричества. Света нет минимум на 30 улицах.
Отключение затронуло следующие участки:
- улица Алуштинская;
- улица Балетная;
- улица Белозерная;
- улица Бульварная;
- проезд Восточный;
- улица Геологическая;
- улица Есаульская;
- улица Пригородная;
- улица Российская;
- проезд Южный;
- улица 4-ое отделение;
- улица Аллейная;
- улица Крайняя;
- улица Лунная;
- улица Озерная;
- улица Тополиная,
- улица 2-ое отделение;
- улица Гвардейская;
- переулок Звездный;
- улица Янковского;
- улица Леваневского;
- улица Промышленная;
- улица Базовская;
- улица Головатого;
- улица Костылева;
- улица Новокузнечная;
- улица Садовая;
- улица Северная;
- улица Буденного;
- улица Пашковская.
На месте работают аварийные бригады.
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8 июля пресс-служба «Россети Кубань» сообщила, что из-за жары до 40 °C энергетики перешли в режим повышенной готовности.
«В полной готовности находятся 414 бригад: больше 1900 человек производственного персонала и свыше 790 единиц техники. В случае необходимости могут быть задействованы свыше 100 резервных источников снабжения электроэнергией суммарной мощностью 12 мВт», — отмечают энергетики.
Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае и Крыму построят накопители, чтобы закрыть дефицит электроэнергии.