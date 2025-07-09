Из-за жары в Краснодаре отключили свет. Без электричества остались минимум 30 улиц

9 июля Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила , что в городе произошло аварийное отключение электричества. Света нет минимум на 30 улицах.

8 июля пресс-служба «Россети Кубань» сообщила, что из-за жары до 40 °C энергетики перешли в режим повышенной готовности.

«В полной готовности находятся 414 бригад: больше 1900 человек производственного персонала и свыше 790 единиц техники. В случае необходимости могут быть задействованы свыше 100 резервных источников снабжения электроэнергией суммарной мощностью 12 мВт», — отмечают энергетики.

Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности.