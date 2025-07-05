Опубликовано расписание летних матчей ФК «Краснодар»

Стал известен календарь матчей футбольного клуба «Краснодар» в Премьер-лиге и Кубке России на июль и август

Российская Премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) опубликовали расписание ближайших матчей чемпионата и кубка страны. Футбольный клуб «Краснодар» начнет официальный сезон в Нижнем Новгороде ‒ там 20 июля в 15:30 состоится матч первого тура РПЛ против «Пари НН». А вот все известные даты ближайших домашних матчей «быков»:

26 июля, 19:00 ‒ против «Локомотива» (2-й тур РПЛ);

29 июля, 20:45 ‒ против «Крыльев Советов» (1-й тур Кубка России);

2 августа, 20:30 ‒ против московского «Динамо» (3-й тур РПЛ);

17 августа, 20:30 ‒ против «Сочи» (5-й тур РПЛ). Точное расписание на сентябрь и последующие месяцы станет известно позднее.