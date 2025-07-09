В Краснодарском крае цены на фрукты и ягоды поднялись на 20-60%

На Кубани стоимость клубники и черешни выросла на 60%. Абрикосы, персики и виноград стали дороже на 20%

8 июля издание KrasnodarMedia сообщило, что на Кубани фрукты и ягоды подорожали за год на 20-60%. Журналисты сравнили цены на сельскохозяйственных рынках Краснодарского края в июле 2025 года с аналогичным периодом 2024 года.

Наибольшее повышение цен отмечается на черешню и клубнику — до 60%. Средняя стоимость за килограмм клубники в 2024 году составляла 250-300 рублей, в 2025 — 300-550 рублей. Цена на килограмм черешни повысилась с 250 до 390-500 рублей.

Стоимость абрикосов, персиков и винограда в среднем поднялась на 20%. Килограмм абрикосов в 2024 году стоил 150 рублей, в 2025 году цена поднялась до 180-220 рублей. Персики и виноград стали дороже на 30 рублей — с 120 до 150 рублей.

Меньше всего инфляция коснулась яблок — они подорожали на 6,6 рублей (4,8%).