В Краснодарском крае цены на фрукты и ягоды поднялись на 20-60%
На Кубани стоимость клубники и черешни выросла на 60%. Абрикосы, персики и виноград стали дороже на 20%
8 июля издание KrasnodarMedia сообщило, что на Кубани фрукты и ягоды подорожали за год на 20-60%. Журналисты сравнили цены на сельскохозяйственных рынках Краснодарского края в июле 2025 года с аналогичным периодом 2024 года.
Наибольшее повышение цен отмечается на черешню и клубнику — до 60%. Средняя стоимость за килограмм клубники в 2024 году составляла 250-300 рублей, в 2025 — 300-550 рублей. Цена на килограмм черешни повысилась с 250 до 390-500 рублей.
Стоимость абрикосов, персиков и винограда в среднем поднялась на 20%. Килограмм абрикосов в 2024 году стоил 150 рублей, в 2025 году цена поднялась до 180-220 рублей. Персики и виноград стали дороже на 30 рублей — с 120 до 150 рублей.
Меньше всего инфляция коснулась яблок — они подорожали на 6,6 рублей (4,8%).
Яблоки подорожали, а картофель и яйца стали дешевле:
По данным издания, средний чек на покупку фруктов и ягод повысился на 30%, а количество покупок на 15%. Журналисты отметили, что конкуренция между производителями и избыток товара на рынке в июле обычно приводят к снижению цен, но в 2025 году такой тенденции не отмечается.
Как заявили эксперты-садоводы, на стоимость фруктов и ягод повлияли майские заморозки, подорожание удобрений, рост цен на топливо и горюче-смазочные материалы, увеличение трат на электроэнергию и повышение оплаты труда работников.
Как писали Юга.ру, из-за заморозков и града косточковые культуры в Краснодарском крае уродились втрое меньше ожидаемого.