В Краснодарском крае цены на фрукты и ягоды поднялись на 20-60%

Краснодарский край

Распечатать

  • Клубника © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Клубника © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани стоимость клубники и черешни выросла на 60%. Абрикосы, персики и виноград стали дороже на 20%

8 июля издание KrasnodarMedia сообщило, что на Кубани фрукты и ягоды подорожали за год на 20-60%.  Журналисты сравнили цены на сельскохозяйственных рынках Краснодарского края в июле 2025 года с аналогичным периодом 2024 года.

Наибольшее повышение цен отмечается на черешню и клубнику — до 60%. Средняя стоимость за килограмм клубники в 2024 году составляла 250-300 рублей, в 2025 — 300-550 рублей. Цена на килограмм черешни повысилась с 250 до 390-500 рублей.

Стоимость абрикосов, персиков и винограда в среднем поднялась на 20%. Килограмм абрикосов в 2024 году стоил 150 рублей, в 2025 году цена поднялась до 180-220 рублей. Персики и виноград стали дороже на 30 рублей — с 120 до 150 рублей. 

Меньше всего инфляция коснулась яблок — они подорожали на 6,6 рублей (4,8%). 

Яблоки подорожали, а картофель и яйца стали дешевле:

По данным издания, средний чек на покупку фруктов и ягод повысился на 30%, а количество покупок на 15%. Журналисты отметили, что конкуренция между производителями и избыток товара на рынке в июле обычно приводят к снижению цен, но в 2025 году такой тенденции не отмечается. 

Как заявили эксперты-садоводы, на стоимость фруктов и ягод повлияли майские заморозки, подорожание удобрений, рост цен на топливо и горюче-смазочные материалы, увеличение трат на электроэнергию и повышение оплаты труда работников. 

Как писали Юга.ру, из-за заморозков и града косточковые культуры в Краснодарском крае уродились втрое меньше ожидаемого. 

Еда Инфляция Краснодар Малый и средний бизнес Цены

Новости

В Краснодарском крае цены на фрукты и ягоды поднялись на 20-60%
В Дагестане выявили криптоферму на 35 устройств. Майнер украл электроэнергию почти на 1 млн рублей
В соцсетях появились фото черных водорослей в Анапе. Власти сказали, что в них нет нефти
Экономика Кубани могла потерять 5,8 млрд рублей из-за отключений мобильного интернета в мае и июне — эксперты
Ростовская область вошла в топ регионов РФ по отключениям мобильного интернета
Дом как смертельная ловушка. В Краснодаре в кино покажут фильм «Пункт назначения: Высотка 613»

Лента новостей

На туристов напали скаты-хвостоколы, краб «снял» видео под водой, а дельфин «угостил» блогеров рыбой
Вчера, 16:15
На туристов напали скаты-хвостоколы, краб «снял» видео под водой, а дельфин «угостил» блогеров рыбой
Собрали новости с побережья Черного моря
Типрессо-бар «Каппу Ча»
3 июля, 18:30
Типрессо-бар «Каппу Ча»
Тестируем новый способ попасть в Японский сад Краснодара без очереди за 1500 рублей
Экономика Кубани могла потерять 5,8 млрд рублей из-за отключений мобильного интернета в мае и июне
Сегодня, 09:51
Экономика Кубани могла потерять 5,8 млрд рублей из-за отключений мобильного интернета в мае и июне

Реклама на сайте