Яблоки подорожали, а картофель и яйца стали дешевле. Как изменились цены на продукты в Краснодаре к 1 июля

В Краснодаре с 24 июня по 1 июля подорожали некоторые продукты

2 июля администрация Краснодара сообщила, что за период с 24 июня по 1 июля в кубанской столице зафиксировали рост цен на некоторые продукты питания. Больше всего подорожали яблоки — +4,8%. Минимальная цена составляет 78,7 рублей за кг, максимальная — 187,5 рублей. Средняя цена по Краснодару — 139,59 рублей.

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На втором месте, согласно данным мониторинга, оказалась пшеничная мука высшего сорта. Рост цен составил 2,2%. Минимальная цена — 30 рублей за кг, средняя — 47,89 рублей, максимальная — 70 рублей. На третьей строчке в списке наиболее подорожавших продуктов значится свинина. Ее цена за неделю выросла на 1,6%: минимальная — 297,59 рублей за кг, средняя — 366, 49 рублей, максимальная стоимость — 430 рублей. Из непродовольственных продуктов больше остальных подорожало средство для стирки детского белья — +2,4%. Минимальная стоимость составила 144,99 рублей за кг, средняя — 235,9 рублей, максимальная — 356,94 рубля. Подешевели за неделю мясные консервы для детского питания, морковь, картофель, белокочанная капуста и яйца первой категории.