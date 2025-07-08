ИНСИТИ девелопмент построила в Краснодаре одну из самых крупных школ в ЮФО

Компания ИНСИТИ девелопмент завершила строительство школы на 1875 учащихся в одну смену в краснодарском микрорайоне Образцово

Новая школа прошла проверку и получила положительное заключение о соответствии требованиям проектной документации. Сейчас рабочие убирают помещения, поставляют и монтируют необходимое оборудование. Школа примет учеников уже 1 сентября этого года. Она рассчитана на 1875 посещений в одну смену.

Трехэтажное здание площадью почти 32 тысячи кв. м вмещает не только учебные классы, но и кабинеты робототехники, лаборатории 3D-моделирования, библиотечно-информационный центр.

Начальным классам доступны два спортзала и зал ЛФК, а для средней школы есть большой (для двух классов одновременно), малый спортзалы и тренажерный зал.

© Фото Марины Кобзевой

© Фото Марины Кобзевой

Для мероприятий в школе построили два актовых зала со сценами: малый на 357 мест и основной на 599 мест.

В столовой две обеденные зоны: на 350 мест для начальной школы и на 588 мест для старшей. Пищеблок позволяет готовить обеды полностью на месте.

Во дворе обустроили универсальные спортивные площадки для волейбола, баскетбола, футбола и занятий ОБЖ, проложили беговые дорожки вокруг стадиона, оборудовали зоны для подвижных игр и отдыха учеников разных возрастов.

© Фото Марины Кобзевой

© Фото Марины Кобзевой