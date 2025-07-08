ИНСИТИ девелопмент построила в Краснодаре одну из самых крупных школ в ЮФО
Компания ИНСИТИ девелопмент завершила строительство школы на 1875 учащихся в одну смену в краснодарском микрорайоне Образцово
Новая школа прошла проверку и получила положительное заключение о соответствии требованиям проектной документации. Сейчас рабочие убирают помещения, поставляют и монтируют необходимое оборудование. Школа примет учеников уже 1 сентября этого года. Она рассчитана на 1875 посещений в одну смену.
Трехэтажное здание площадью почти 32 тысячи кв. м вмещает не только учебные классы, но и кабинеты робототехники, лаборатории 3D-моделирования, библиотечно-информационный центр.
Начальным классам доступны два спортзала и зал ЛФК, а для средней школы есть большой (для двух классов одновременно), малый спортзалы и тренажерный зал.
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Для мероприятий в школе построили два актовых зала со сценами: малый на 357 мест и основной на 599 мест.
В столовой две обеденные зоны: на 350 мест для начальной школы и на 588 мест для старшей. Пищеблок позволяет готовить обеды полностью на месте.
Во дворе обустроили универсальные спортивные площадки для волейбола, баскетбола, футбола и занятий ОБЖ, проложили беговые дорожки вокруг стадиона, оборудовали зоны для подвижных игр и отдыха учеников разных возрастов.
Как писали Юга.ру, в школах начнут выставлять оценки за поведение. Систему протестируют в пяти регионах, среди которых есть Чечня.