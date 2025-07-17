Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком триллер «Неоновый демон» про топ-моделей

Это психологический триллер датского режиссера Николаса Виндинга Рефна с Эль Фэннинг в главной роли. 16-летняя Джесси отправляется покорять Лос-Анджелес и попадает в жуткий мир высокой моды.

Критик Кира Кац анонсировала на 22 июля показ фильма «Неоновый демон». Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Сама того не ожидая, она становится звездой подиума. Ангельская внешность привлекает всех и каждого, но есть также и завистницы, готовые на все ради карьеры. Джесси заводит себе друзей и пытается справиться со всеми опасностями, которые ее ожидают.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 19:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.