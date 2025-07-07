Жители Краснодарского края пожаловались на сбой Telegram

7 июля произошел сбой Telegram в Краснодарском крае и других регионах

7 июля сайты Сбой.рф и Downdetector сообщили о сбоях в работе Telegram в Краснодарском крае. Пользователи сообщали о проблемах с загрузкой сообщений и обновлением каналов.

Телеграм-канал «ЧП / Краснодар» спросил пользователей о перебоях в работе мессенджера. Подписчики написали, что соцсеть работает только при подключении к Wi-Fi.