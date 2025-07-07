Жители Краснодарского края пожаловались на сбой Telegram

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

7 июля произошел сбой Telegram в Краснодарском крае и других регионах

7 июля сайты Сбой.рф и Downdetector сообщили о сбоях в работе Telegram в Краснодарском крае. Пользователи сообщали о проблемах с загрузкой сообщений и обновлением каналов.

Телеграм-канал «ЧП / Краснодар» спросил пользователей о перебоях в работе мессенджера. Подписчики написали, что соцсеть работает только при подключении к Wi-Fi. 

Читайте также:

Максимальное количество жалоб на сайте Сбой.рф из Краснодарского края отмечалось около 12 часов дня. Тогда от Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга было по 25% претензий соответственно. Также перебои отмечались в Подмосковье, Твери и Нижегородской области. Всего на сайте к 14:00 зафиксировано 205 жалоб из всех регионов.

Как писали Юга.ру, 3 июля власти Ростовской области сообщили, что в регионе продолжат отключать мобильный интернет ради безопасности жителей и объектов инфраструктуры. ВСУ используют мобильный интернет для атак. 

Telegram Интернет Краснодар Мобильная связь Происшествия Связь Технологии

Новости

Жители Краснодарского края пожаловались на сбой Telegram
В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества. Преступники записываются на онлайн-приемы к психологам и другим специалистам
«Люстра в доме затряслась». Обломки беспилотника упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае
В аэропорту Сочи задерживаются около 90 рейсов. Роспотребнадзор открыл горячую линию
Жители Краснодарского края в июле смогут увидеть звездопад Южные дельта-Аквариды. Где и когда его лучше наблюдать?
Неделя в Краснодарском крае начнется с жары

Лента новостей

«Я ищу не разруху, а застывшее время»
4 июля, 11:45
«Я ищу не разруху, а застывшее время»
Монолог путешественницы по нетуристическим и заброшенным местам России
«Мыла палату за кружку кипятка»
3 июля, 19:36
«Мыла палату за кружку кипятка»
История пациентки психиатрической больницы Краснодара и ответ минздрава
Типрессо-бар «Каппу Ча»
3 июля, 18:30
Типрессо-бар «Каппу Ча»
Тестируем новый способ попасть в Японский сад Краснодара без очереди за 1500 рублей

Реклама на сайте