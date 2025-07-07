Жители Краснодарского края пожаловались на сбой Telegram
7 июля произошел сбой Telegram в Краснодарском крае и других регионах
7 июля сайты Сбой.рф и Downdetector сообщили о сбоях в работе Telegram в Краснодарском крае. Пользователи сообщали о проблемах с загрузкой сообщений и обновлением каналов.
Телеграм-канал «ЧП / Краснодар» спросил пользователей о перебоях в работе мессенджера. Подписчики написали, что соцсеть работает только при подключении к Wi-Fi.
Максимальное количество жалоб на сайте Сбой.рф из Краснодарского края отмечалось около 12 часов дня. Тогда от Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга было по 25% претензий соответственно. Также перебои отмечались в Подмосковье, Твери и Нижегородской области. Всего на сайте к 14:00 зафиксировано 205 жалоб из всех регионов.
Как писали Юга.ру, 3 июля власти Ростовской области сообщили, что в регионе продолжат отключать мобильный интернет ради безопасности жителей и объектов инфраструктуры. ВСУ используют мобильный интернет для атак.