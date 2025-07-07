ЗАГС и свадебные традиции. На «Роза Хутор» отметят День семьи, любви и верности

«За 40 минут прогулки по этнопарку можно будет узнать о том, как проходили свадьбы в разных регионах нашей страны. Например, в Бурятии торжества могли длиться целую неделю, главным угощением считалась баранья голова. А в Дагестане застолье не обходилось без мучной халвы, которую невеста готовила заранее и в день свадьбы приносила в дом жениха, чтобы угостить своих новых родственников», — рассказали в «Моей России».

Главной площадкой праздничных мероприятий станет этнопарк «Моя Россия». Здесь в 12:00 и 17:00 пройдут специальные тематические экскурсии «Свадебные традиции».

8 июля на курорте «Роза Хутор» отметят День семьи, любви и верности.

В 15:00 начнет работать символический ЗАГС. Поучаствовать в неформальной свадебной церемонии могут все желающие. На память «молодожены» получат свидетельство о заключении брака.

В 15:30 праздник продолжит концертная программа «Любовь, верность, семья». С 17:00 в детском центре «Время детства», клубах «Кругосветка» и Lafakids для малышей будут доступны мастер-классы, анимации, аквагрим, квесты и игры.