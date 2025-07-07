Жители Краснодарского края в июле смогут увидеть звездопад Южные дельта-Аквариды. Где и когда его лучше наблюдать?

На Кубани с 12 июля можно будет увидеть звездопад. Ожидается до 25 метеоров в час

Московский планетарий сообщил, что с 12 июля жители России могут наблюдать звездопад Южные дельта-Аквариды. Наибольшую интенсивность и яркость поток обретет в ночь на 31 июля — до 25 метеоров в час.

Этот метеорный поток лучше наблюдается в Южном полушарии, где радиант поднимается выше над горизонтом. В Северных широтах при ясной погоде наилучшее время и место — предрассветные часы за городом, где нет засветки неба.