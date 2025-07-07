Жители Краснодарского края в июле смогут увидеть звездопад Южные дельта-Аквариды. Где и когда его лучше наблюдать?
На Кубани с 12 июля можно будет увидеть звездопад. Ожидается до 25 метеоров в час
Московский планетарий сообщил, что с 12 июля жители России могут наблюдать звездопад Южные дельта-Аквариды. Наибольшую интенсивность и яркость поток обретет в ночь на 31 июля — до 25 метеоров в час.
Этот метеорный поток лучше наблюдается в Южном полушарии, где радиант поднимается выше над горизонтом. В Северных широтах при ясной погоде наилучшее время и место — предрассветные часы за городом, где нет засветки неба.
Как сообщили специалисты Московского планетария, в 2025 году условия наблюдения метеоров Южных дельта-Акварид благоприятные. Растущая Луна находится вблизи фазы первой четверти и не помешает обзору.
Метеорный поток Южные дельта-Аквариды будет активен до 23 августа.
Как писали Юга.ру, ранее жители Краснодарского края смогли наблюдать метеорный поток Боотиды.