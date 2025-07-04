В краснодарском музее пройдет фортепианный концерт

В краснодарском художественном музее им. Ф. А. Коваленко выступит композитор Виталий Сумароков (0+)

Художественный музей им. Ф. А. Коваленко анонсировал на 5 июля фортепианный концерт композитора Виталия Сумарокова. Музыкант исполнит авторские пьесы, в которых сочетается романтизм и минимализм.

«Это будет музыкальное путешествие, где каждая нота пробуждает воспоминания и вдохновение», — отметили организаторы в анонсе.