В краснодарском музее пройдет фортепианный концерт

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

В краснодарском художественном музее им. Ф. А. Коваленко выступит композитор Виталий Сумароков (0+)

Художественный музей им. Ф. А. Коваленко анонсировал на 5 июля фортепианный концерт композитора Виталия Сумарокова. Музыкант исполнит авторские пьесы, в которых сочетается романтизм и минимализм. 

«Это будет музыкальное путешествие, где каждая нота пробуждает воспоминания и вдохновение», — отметили организаторы в анонсе. 

Булгаков, Моцарт, Ирвин:

Виталий Сумароков — композитор-самоучка, который в 2014 году переехал из Архангельска в Краснодар. Сначала музыкант создавал фортепианные перформансы на улицах кубанской столицы и Санкт-Петербурга, а сегодня его композиции звучат в театрах, на модных показах и фестивалях. 

Мероприятие состоится 5 июля в 19:00 по улице Красной, 15. Стоимость билета — 1500 рублей. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 8 июля пройдет лекция о творчестве группы Nightwish.

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В краснодарском музее пройдет фортепианный концерт
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