В краснодарском музее пройдет фортепианный концерт
В краснодарском художественном музее им. Ф. А. Коваленко выступит композитор Виталий Сумароков (0+)
Художественный музей им. Ф. А. Коваленко анонсировал на 5 июля фортепианный концерт композитора Виталия Сумарокова. Музыкант исполнит авторские пьесы, в которых сочетается романтизм и минимализм.
«Это будет музыкальное путешествие, где каждая нота пробуждает воспоминания и вдохновение», — отметили организаторы в анонсе.
Булгаков, Моцарт, Ирвин:
Виталий Сумароков — композитор-самоучка, который в 2014 году переехал из Архангельска в Краснодар. Сначала музыкант создавал фортепианные перформансы на улицах кубанской столицы и Санкт-Петербурга, а сегодня его композиции звучат в театрах, на модных показах и фестивалях.
Мероприятие состоится 5 июля в 19:00 по улице Красной, 15. Стоимость билета — 1500 рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 8 июля пройдет лекция о творчестве группы Nightwish.