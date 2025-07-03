В Краснодаре пройдет парад колясок

Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

12 июля в Краснодаре состоится карнавальное шествие украшенных детских колясок; самую креативную семью обещают наградить умной колонкой

Телеканал «Краснодар» устроит 12 июля в краевой столице парад колясок, посвященный Дню семьи, любви и верности. Заявки на участие в шествии принимаются до 10 июля включительно.

Всем участникам обещают выдать подарки, а семья с самой красивой коляской получит умную колонку.

Жюри будет оценивать коляски по следующим критериям:
• креативность;
• оригинальность;
• визуальный эффект;
• качество и сложность исполнения;
• ктепень вовлеченности всей семьи в работу.

Заявки предлагают отправлять в группу медиахолдинга «Краснодар» Вконтакте.

Место проведения парада обещают обнародовать в ближайшие дни.

Ранее на этой неделе стало известно, что Госдума работает над списком имен, разрешенных для новорожденных, и что 5 июля в Юбилейном микрорайоне Краснодара устроят субботник.

Дети Конкурсы Краснодар Парады Развлечения Семья

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