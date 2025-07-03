В Краснодаре пройдет парад колясок

Телеканал «Краснодар» устроит 12 июля в краевой столице парад колясок, посвященный Дню семьи, любви и верности. Заявки на участие в шествии принимаются до 10 июля включительно.

Всем участникам обещают выдать подарки, а семья с самой красивой коляской получит умную колонку.

Жюри будет оценивать коляски по следующим критериям:

• креативность;

• оригинальность;

• визуальный эффект;

• качество и сложность исполнения;

• ктепень вовлеченности всей семьи в работу.

Заявки предлагают отправлять в группу медиахолдинга «Краснодар» Вконтакте.

Место проведения парада обещают обнародовать в ближайшие дни.