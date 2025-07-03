В Краснодаре пройдет парад колясок
12 июля в Краснодаре состоится карнавальное шествие украшенных детских колясок; самую креативную семью обещают наградить умной колонкой
Телеканал «Краснодар» устроит 12 июля в краевой столице парад колясок, посвященный Дню семьи, любви и верности. Заявки на участие в шествии принимаются до 10 июля включительно.
Всем участникам обещают выдать подарки, а семья с самой красивой коляской получит умную колонку.
Жюри будет оценивать коляски по следующим критериям:
• креативность;
• оригинальность;
• визуальный эффект;
• качество и сложность исполнения;
• ктепень вовлеченности всей семьи в работу.
Заявки предлагают отправлять в группу медиахолдинга «Краснодар» Вконтакте.
Место проведения парада обещают обнародовать в ближайшие дни.
Ранее на этой неделе стало известно, что Госдума работает над списком имен, разрешенных для новорожденных, и что 5 июля в Юбилейном микрорайоне Краснодара устроят субботник.