«Наводим чистоту на природе». Краснодарский экоцентр приглашает на субботник

В Краснодаре в Юбилейном микрорайоне 5 июля пройдет уборка

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 5 июля субботник. Уборка пройдет в Юбилейном микрорайоне по улице Рождественской набережной.

Участникам выдадут перчатки и мешки, а во время перерыва угостят чаем с печеньем. Организаторы рекомендуют взять сменную одежду и обувь.

Записаться на уборку можно в комментариях телеграм-канала «Чистая среда», поставив «+». Запись необходима для связи с участниками.