«Наводим чистоту на природе». Краснодарский экоцентр приглашает на субботник
В Краснодаре в Юбилейном микрорайоне 5 июля пройдет уборка
Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 5 июля субботник. Уборка пройдет в Юбилейном микрорайоне по улице Рождественской набережной.
Участникам выдадут перчатки и мешки, а во время перерыва угостят чаем с печеньем. Организаторы рекомендуют взять сменную одежду и обувь.
Записаться на уборку можно в комментариях телеграм-канала «Чистая среда», поставив «+». Запись необходима для связи с участниками.
«Скоро в городе не останется ничего, кроме высоток»:
«Наводим чистоту на природе. Зовите ваших друзей и знакомых, ведь вместе — интереснее и продуктивнее», — отметили организаторы в анонсе.
Уборка начнется в 10:00. Точное местоположение можно посмотреть здесь.
Как писали Юга.ру, весной жители разных районов Краснодара сообщали, что дворы и мусорные баки заполонили стаи крыс. В одном из районов они прогрызли провода у машины.