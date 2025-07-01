«Наводим чистоту на природе». Краснодарский экоцентр приглашает на субботник

Краснодарский край

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  • © фото teksomolika, сайт freepik.com
    © фото teksomolika, сайт freepik.com

В Краснодаре в Юбилейном микрорайоне 5 июля пройдет уборка

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 5 июля субботник. Уборка пройдет в Юбилейном микрорайоне по улице Рождественской набережной. 

Участникам выдадут перчатки и мешки, а во время перерыва угостят чаем с печеньем. Организаторы рекомендуют взять сменную одежду и обувь.

Записаться на уборку можно в комментариях телеграм-канала «Чистая среда», поставив «+». Запись необходима для связи с участниками. 

«Скоро в городе не останется ничего, кроме высоток»:

«Наводим чистоту на природе. Зовите ваших друзей и знакомых, ведь вместе — интереснее и продуктивнее», — отметили организаторы в анонсе.

Уборка начнется в 10:00. Точное местоположение можно посмотреть здесь

Как писали Юга.ру, весной жители разных районов Краснодара сообщали, что дворы и мусорные баки заполонили стаи крыс. В одном из районов они прогрызли провода у машины. 

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