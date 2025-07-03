Бюро «Кубань расходящихся тропок» анонсировало экскурсию «Наше маленькое Макондо». На ней расскажут о литературной жизни Краснодара и об известных писателях, посещавших город.

«Ссыльный Пушкин, недетский Маршак, громогласный Маяковский, скандальный Лимонов — их призраки до сих пор бродят по улицам нашего маленького не Парижа, но Макондо. На экскурсии мы погрузимся в богемную и литературную историю города, полную страстей, достойных латиномериканского романа, — двести лет любви, ревности, интриг, предательств, и, конечно же, поэзии и одиночества», — говорится в анонсе мероприятия.

Экскурсию проведет социолог и журналист Денис Куренов. Она начнется 4 июля в 18:30. Записаться на нее можно в телеграм-канале бюро «Кубань расходящихся тропок». Стоимость участия — 1000 рублей.