В парке «Краснодар» бесплатно покажут два фильма о римских приключениях

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера фильма «Добро пожаловать в Рим» © Скриншот видео с Rutube-канала Cinematube
    Кадр из трейлера фильма «Добро пожаловать в Рим» © Скриншот видео с Rutube-канала Cinematube

В Краснодаре состоится показ под открытым небом фильма «Добро пожаловать в Рим» и его сиквела (12+)

Парк «Краснодар» анонсировал на 4 июля показ двух фильмов: «Добро пожаловать в Рим» и «Добро пожаловать в Рим: новые приключения».

В 18:30 покажут фильм «Добро пожаловать в Рим». Картина расскажет о главе аналитического центра Джованни, который возвращается из командировки в столицу Италии и узнает, что его 13-летняя дочь Агнеса встречается с Алессио — подростком из бедного пригорода. Мужчина хочет доказать влюбленным, что они — не пара, и для этого прибегает к помощи матери Алессио, своенравной Монике. 

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В 20:00 состоится показ второй части картины. В центре сюжета «Добро пожаловать в Рим: новые приключения» окажется Моника, которая попадет в тюрьму из-за своих сестер-воровок. Единственный, кто сможет ей помочь, это Джованни. 

В фильмах сыграли актеры Паола Кортеллези, Соня Бергамаско, Антонио Альбанезе и другие. Режиссер картин — Риккардо Милани.

Кинопоказы пройдут в амфитеатре парка «Краснодар». Организаторы советуют брать с собой пледы и зонты. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара показывают первый в мире полнометражный мультфильм, полностью созданный нейросетью. 

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В парке «Краснодар» бесплатно покажут два фильма о римских приключениях
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