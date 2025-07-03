На «Роза Хутор» пройдут детские любительские соревнования по бегу, катанию на самокатах и беговелах
На курорте «Роза Хутор» пройдут летние старты на детский кубок «Хуторенок»
На курорте «Роза Хутор» с 5 июля по 23 августа состоятся детские любительские соревнования на кубок «Хуторенок». Каждую субботу будут проходить открытые старты по бегу, катанию на самокатах и беговелах.
«Главная задача соревнований кубка «Хуторенок» — привлечь подрастающее поколение к занятиям спортом, привить им любовь к активному и здоровому образу жизни. Открытые детские старты на курорте начинались с зимних состязаний по горным лыжам и сноуборду в 2016 году и стали традиционными. Они оказались настолько популярными, что в 2022 году получили и летнюю версию. Каждый год соревнования кубка «Хуторенок» привлекают все больше юных любителей спорта. В прошлом летнем сезоне участие в них приняли около 2 тыс. ребят, а с 2022 года — 5 тыс. 808 детей», — пояснили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».
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Принять участие в соревнованиях на кубок «Хуторенок» могут все юные любители спорта в возрасте от 3 до 14 лет. Ребятам предстоит продемонстрировать ловкость, быстроту и умение держать баланс на специальной трассе, установленной на площади Роза в Роза Долине.
Участие в соревнованиях бесплатное. В день мероприятия нужно зарегистрироваться в специальном шатре у сцены на площади Роза с 10:00 до 14:45. Состязаться можно сразу в двух дисциплинах.
По итогам соревнований каждого участника наградят дипломом. Специальные призы от партнеров получат юные спортсмены, принявшие участие в трех и более стартах. Кроме соревнований, можно будет посетить мастер-классы от развлекательного центра «Время детства».
Как писали Юга.ру, в летнем сезоне на «Роза Хутор» для туристов в горах откроют 27 пеших троп протяженность 64 км.