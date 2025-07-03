На «Роза Хутор» пройдут детские любительские соревнования по бегу, катанию на самокатах и беговелах

На курорте «Роза Хутор» с 5 июля по 23 августа состоятся детские любительские соревнования на кубок «Хуторенок». Каждую субботу будут проходить открытые старты по бегу, катанию на самокатах и беговелах.

«Главная задача соревнований кубка «Хуторенок» — привлечь подрастающее поколение к занятиям спортом, привить им любовь к активному и здоровому образу жизни. Открытые детские старты на курорте начинались с зимних состязаний по горным лыжам и сноуборду в 2016 году и стали традиционными. Они оказались настолько популярными, что в 2022 году получили и летнюю версию. Каждый год соревнования кубка «Хуторенок» привлекают все больше юных любителей спорта. В прошлом летнем сезоне участие в них приняли около 2 тыс. ребят, а с 2022 года — 5 тыс. 808 детей», — пояснили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».