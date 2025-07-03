В Чечне откроют пещеру с панорамным видом на озеро и горы
В Галанчожском районе Чеченской республики планируют открытие панорамной пещеры 1 августа
30 июня издание «Чечня Сегодня» сообщило о подготовке к открытию в Галанчожском районе пещеры с панорамным видом. Оно запланировано на 1 августа 2025 года. Пещеру обнаружил спелеолог Умар Масаев пять лет назад во время экспедиции.
Грот протянулся на 60 кв. м и состоит из двух проемов. На вершине пещеры установлена скамейка, на которой туристы смогут расположиться и насладиться панорамным видом на леса, озеро Галанчож и горные вершины.
Масаев отметил, что возле пещеры предусматривается установка палаток для ночлега, а также будут созданы автомобильная парковка и тропинка длиной 50 метров, ведущая к достопримечательности.
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Помимо этого спелеолог планирует создать создать шесть пеших маршрутов от пещеры, которые пройдут по локациям Галанчожского района.
«Пещеры оставляют след истории. С них практически и начинается история, поэтому очень увлекательно их изучать», — прокомментировал он.
Как писали Юга.ру, в Абхазии обнаруженную в 2024 году пещеру сделают туристическим объектом.