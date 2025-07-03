В Чечне откроют пещеру с панорамным видом на озеро и горы

30 июня издание «Чечня Сегодня» сообщило о подготовке к открытию в Галанчожском районе пещеры с панорамным видом. Оно запланировано на 1 августа 2025 года. Пещеру обнаружил спелеолог Умар Масаев пять лет назад во время экспедиции.

Грот протянулся на 60 кв. м и состоит из двух проемов. На вершине пещеры установлена скамейка, на которой туристы смогут расположиться и насладиться панорамным видом на леса, озеро Галанчож и горные вершины.

Масаев отметил, что возле пещеры предусматривается установка палаток для ночлега, а также будут созданы автомобильная парковка и тропинка длиной 50 метров, ведущая к достопримечательности.