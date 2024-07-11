В Абхазии недавно обнаруженную пещеру сделают туристическим объектом

Абхазия

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  • Озеро Рица © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Озеро Рица © Елена Синеок, ЮГА.ру

В Абхазии по дороге на озеро Рица откроется новый туристический объект — пещера в урочище Куджба Иашта

11 июля телеграм-канал «Спутник Абхазия» сообщил, что в Рицинском нацпарке Абхазии появится новое туристическое направление. Для путешественников откроют доступ к пещере, обнаруженной в 2019 году в урочище Куджба Иашта.

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По словам главного лесничего парка Тенгиза Джергения, грот находится в шести километрах от слияния рек Бзыбь и Гега. Пещера состоит из нескольких залов, самый большой — около 50 метров в длину и до 15 метров в ширину.

Сейчас находку оборудуют для туристов — туда доставили металл для лестницы, монтируют освещение, расчищают дорогу. Сроки открытия достопримечательности для посещения пока не определены.

Как писали Юга.ру, автомобильный пункт пропуска на границе России и Абхазии расширят. Он сможет принимать больше 14 тыс. машин в сутки.

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