В Абхазии недавно обнаруженную пещеру сделают туристическим объектом

В Абхазии по дороге на озеро Рица откроется новый туристический объект — пещера в урочище Куджба Иашта

11 июля телеграм-канал «Спутник Абхазия» сообщил , что в Рицинском нацпарке Абхазии появится новое туристическое направление. Для путешественников откроют доступ к пещере, обнаруженной в 2019 году в урочище Куджба Иашта.

По словам главного лесничего парка Тенгиза Джергения, грот находится в шести километрах от слияния рек Бзыбь и Гега. Пещера состоит из нескольких залов, самый большой — около 50 метров в длину и до 15 метров в ширину.

Сейчас находку оборудуют для туристов — туда доставили металл для лестницы, монтируют освещение, расчищают дорогу. Сроки открытия достопримечательности для посещения пока не определены.