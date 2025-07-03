Самую большую набережную в Крыму построят за 59,4 млрд рублей. Ее длина составит 12 км

Крым

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  • © Фото kseniia12393, freepik.com
    © Фото kseniia12393, freepik.com

Самую длинную набережную в Крыму построят на западном побережье полуострова

3 июля «Коммерсантъ» сообщил, что на западном побережье Крыма построят набережную протяженностью 12 километров. Ее возведут в рамках проекта круглогодичного морского курорта «Золотые пески России» в Евпатории.

По словам главы республики Сергея Аксенова, длина береговой линии составит порядка 20 километров.

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Курорт «Золотые пески России» обойдется в 59,4 млрд рублей. Планируется строительство 18 трех-, четырех- и пятизвездочных отелей общей вместимостью 5,3 тыс. номеров, а также объектов туристической инфраструктуры.

Новая набережная, согласно контракту, должна появиться к 1 декабря 2026 года.

Помимо комплекса «Золотые пески России», в Крыму появится также «Семейный курорт Крымская Ривьера» в районе города Саки. Другой информации о проекте нет.

Как писали Юга.ру, в Анапе хотят построить три отеля и детский лагерь за 43 млрд рублей.

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