Самую большую набережную в Крыму построят за 59,4 млрд рублей. Ее длина составит 12 км

Самую длинную набережную в Крыму построят на западном побережье полуострова

3 июля «Коммерсантъ» сообщил, что на западном побережье Крыма построят набережную протяженностью 12 километров. Ее возведут в рамках проекта круглогодичного морского курорта «Золотые пески России» в Евпатории. По словам главы республики Сергея Аксенова, длина береговой линии составит порядка 20 километров.

Курорт «Золотые пески России» обойдется в 59,4 млрд рублей. Планируется строительство 18 трех-, четырех- и пятизвездочных отелей общей вместимостью 5,3 тыс. номеров, а также объектов туристической инфраструктуры. Новая набережная, согласно контракту, должна появиться к 1 декабря 2026 года. Помимо комплекса «Золотые пески России», в Крыму появится также «Семейный курорт Крымская Ривьера» в районе города Саки. Другой информации о проекте нет.