Программа банка Уралсиб вошла топ-10 лучших семейных ипотек
Ипотека для семей с детьми Уралсиба вошла в июньский рейтинг самых выгодных условий банковских программ
Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. В нем рассматривались предложения крупнейших российских банков из топ-100 по объемам кредитования физлиц (на 1 мая 2025 года).
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При составлении исследования аналитики портала оценивали:
- процентную ставку;
- величину первоначального взноса;
- лимит кредитования;
- размер ежемесячных платежей и полную стоимость кредита;
- условия ипотечного страхования;
- способы снижения ставки с помощью платной опции.
Программа для семей с детьми является одной из популярных ипотек в Уралсибе. В 2025 году основной рост ипотечного кредитования в банке в происходил, в том числе, за счет выдач по льготной программе «Семейная ипотека» (48% от общего объема).
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.
Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования.
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