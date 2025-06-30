Программа банка Уралсиб вошла топ-10 лучших семейных ипотек

Ипотека для семей с детьми Уралсиба вошла в июньский рейтинг самых выгодных условий банковских программ

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. В нем рассматривались предложения крупнейших российских банков из топ-100 по объемам кредитования физлиц (на 1 мая 2025 года).

При составлении исследования аналитики портала оценивали: процентную ставку;

величину первоначального взноса;

лимит кредитования;

размер ежемесячных платежей и полную стоимость кредита;

условия ипотечного страхования;

способы снижения ставки с помощью платной опции. Программа для семей с детьми является одной из популярных ипотек в Уралсибе. В 2025 году основной рост ипотечного кредитования в банке в происходил, в том числе, за счет выдач по льготной программе «Семейная ипотека» (48% от общего объема).

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.