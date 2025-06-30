Программа банка Уралсиб вошла топ-10 лучших семейных ипотек

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото bristekjegor, ru.freepik.com
    © Фото bristekjegor, ru.freepik.com

Ипотека для семей с детьми Уралсиба вошла в июньский рейтинг самых выгодных условий банковских программ

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. В нем рассматривались предложения крупнейших российских банков из топ-100 по объемам кредитования физлиц (на 1 мая 2025 года).

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При составлении исследования аналитики портала оценивали:

  • процентную ставку;
  • величину первоначального взноса;
  • лимит кредитования;
  • размер ежемесячных платежей и полную стоимость кредита;
  • условия ипотечного страхования;
  • способы снижения ставки с помощью платной опции.

Программа для семей с детьми является одной из популярных ипотек в Уралсибе. В 2025 году основной рост ипотечного кредитования в банке в происходил, в том числе, за счет выдач по льготной программе «Семейная ипотека» (48% от общего объема).  

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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