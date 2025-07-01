«Рыцарь русского самодержавия». Краснодарцев приглашают на лекцию о Николае I

В Литературном музее Кубани пройдет лекция о правлении Николая I (12+)

Литературный музей Кубани анонсировал на 5 июля лекцию «Николай I: инженер на троне». Встречу проведет Константин Гусев — кандидат исторических наук, старший преподаватель Кубанского государственного университета.

Николай I — третий сын императора Павла I и Марии Федоровны, родной брат императора Александра I, отец императора Александра II, внук Екатерины II и Петра III. Получил хорошее инженерное образование, впоследствии ни один значительный градостроительный проект не утверждался без его подписи.

Начало лекции 5 июля в 17:30 по улице Постовой, 39. Стоимость участия 100-200 рублей. Записаться и узнать подробности можно по телефону: +7 (861)-268-58-78.