«Рыцарь русского самодержавия». Краснодарцев приглашают на лекцию о Николае I

Краснодарский край

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  • Николай I объявляет своей гвардии о восстании в Польше, 1830 год © Изображение является общественным достоянием
    Николай I объявляет своей гвардии о восстании в Польше, 1830 год © Изображение является общественным достоянием

В Литературном музее Кубани пройдет лекция о правлении Николая I (12+)

Литературный музей Кубани анонсировал на 5 июля лекцию «Николай I: инженер на троне». Встречу проведет Константин Гусев — кандидат исторических наук, старший преподаватель Кубанского государственного университета. 

Программа:

  • Как сформировался рыцарь русского самодержавия?
  • Кто окружал Николая Павловича?
  • Как он относился к идеям декабристов и применял ли их в своих реформах?
  • Почему именно при Николае I произошел Золотой век русской культуры?

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Николай I — третий сын императора Павла I и Марии Федоровны, родной брат императора Александра I, отец императора Александра II, внук Екатерины II и Петра III. Получил хорошее инженерное образование, впоследствии ни один значительный градостроительный проект не утверждался без его подписи.

Начало лекции 5 июля в 17:30 по улице Постовой, 39. Стоимость участия 100-200 рублей. Записаться и узнать подробности можно по телефону: +7 (861)-268-58-78.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 5 июля пройдет лекция «Антон Чехов: сила слова». 

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