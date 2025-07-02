«Эпическая легенда нашего времени». В Краснодаре пройдет лекция о творчестве группы Nightwish

Краснодарский край

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  • Кадр из клипа на песню Bye Bye Beautiful © Скриншот видео с Rutube-канала Rock Live!
    Кадр из клипа на песню Bye Bye Beautiful © Скриншот видео с Rutube-канала Rock Live!

В Краснодаре 8 июля состоятся «Музыкальные истории», где обсудят творчество финской метал-группы (18+)

«Музыкальные истории» — серия встреч о музыке, виниле и историям музыкантов. На мероприятиях рассказывают о творческом пути артистов, разбирают концепции и художественные приемы, а также проигрывают виниловые пластинки. 

Центр притяжения «Пятница» анонсировал на 8 июля проведение проведение «Музыкальных историй», посвященных группе Nightwish.

Nightwish — финская симфоник-метал-группа с женским вокалом, исполняющая песни преимущественно на английском языке. Основана Туомасом Холопайненом, Эмппу Вуориненом и Тарьей Турунен в 1996 году в городе Китеэ.

В программе: 

  • рассказ о творчестве Nightwish;
  • прослушивание композиций с 5 альбомов на виниле;
  • разбор музыкальных композиций и текстов песен;
  • интерактивный анализ: мысли и впечатления, обсуждение, ответы на вопросы.

В Краснодаре состоится опен-эйр с группой «Сироткин»:

«Эпическая легенда нашего времени, группа в свое время поразила белый свет революционным «симбиозом» мощного sympho power метала с многооктавным «оперным» лирическим сопрано», — отметили организаторы в анонсе. 

Встречу проведет меломан и коллекционер винила Сергей Острицев. 

Начало в 19:00. Мероприятие пройдет по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 800 рублей. Необходима предварительная запись. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 2 июля состоится бесплатная лекция об истории анимации и ее влиянии на современную культуру.

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«Эпическая легенда нашего времени». В Краснодаре пройдет лекция о творчестве группы Nightwish
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