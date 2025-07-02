«Эпическая легенда нашего времени». В Краснодаре пройдет лекция о творчестве группы Nightwish

В Краснодаре 8 июля состоятся «Музыкальные истории», где обсудят творчество финской метал-группы (18+)

«Музыкальные истории» — серия встреч о музыке, виниле и историям музыкантов. На мероприятиях рассказывают о творческом пути артистов, разбирают концепции и художественные приемы, а также проигрывают виниловые пластинки.

Центр притяжения «Пятница» анонсировал на 8 июля проведение проведение «Музыкальных историй», посвященных группе Nightwish.

Nightwish — финская симфоник-метал-группа с женским вокалом, исполняющая песни преимущественно на английском языке. Основана Туомасом Холопайненом, Эмппу Вуориненом и Тарьей Турунен в 1996 году в городе Китеэ.

В программе: