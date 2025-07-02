«Эпическая легенда нашего времени». В Краснодаре пройдет лекция о творчестве группы Nightwish
В Краснодаре 8 июля состоятся «Музыкальные истории», где обсудят творчество финской метал-группы (18+)
«Музыкальные истории» — серия встреч о музыке, виниле и историям музыкантов. На мероприятиях рассказывают о творческом пути артистов, разбирают концепции и художественные приемы, а также проигрывают виниловые пластинки.
Центр притяжения «Пятница» анонсировал на 8 июля проведение проведение «Музыкальных историй», посвященных группе Nightwish.
Nightwish — финская симфоник-метал-группа с женским вокалом, исполняющая песни преимущественно на английском языке. Основана Туомасом Холопайненом, Эмппу Вуориненом и Тарьей Турунен в 1996 году в городе Китеэ.
В программе:
- рассказ о творчестве Nightwish;
- прослушивание композиций с 5 альбомов на виниле;
- разбор музыкальных композиций и текстов песен;
- интерактивный анализ: мысли и впечатления, обсуждение, ответы на вопросы.
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«Эпическая легенда нашего времени, группа в свое время поразила белый свет революционным «симбиозом» мощного sympho power метала с многооктавным «оперным» лирическим сопрано», — отметили организаторы в анонсе.
Встречу проведет меломан и коллекционер винила Сергей Острицев.
Начало в 19:00. Мероприятие пройдет по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 800 рублей. Необходима предварительная запись.
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