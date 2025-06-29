Сарубобо и инухарико – что в начале июля научат делать в Японском саду

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Парк «Краснодар» опубликовал расписание творческих мастер-классов на 5-6 июля

Стало известно, какие мастер-классы состоятся в Японском саду парка «Краснодар» в следующие выходные, 5 и 6 июля.

5 июля в 11:00 начнется урок по изготовлению сарубобо (что переводится, как «детеныш обезьяны») — лоскутной куколки-амулета.

6 июля в 11:00 посетителей будут учить делать инухарико (дословно — «собаку из папье-маше»); это талисман, который, как верят некоторые японцы, защищает дом от злых духов.

Также 6 июля, но в 15:00, состоится еще один мастер-класс — роспись традиционной открытки изображением будды Дзизо.

Мастер-классы платные, билеты продаются на сайте парка «Краснодар». Наличие билета, помимо прочего, дает возможность пройти в Японский сад без очереди.

Ранее Юга писали о том, какие именно напитки подают в новом заведении, открывшемся на территории Японского сада.

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