Олег Дерипаска открыл в Усть-Лабинске семейную медицинскую клинику

Олег Дерипаска открыл в Усть-Лабинске современную медицинскую клинику «Будь здоров»

В новой клинике три блока — терапевтический, педиатрический и диагностический. Особое внимание уделили детям: для них в медцентре есть VR-очки, машинки, на которых можно гонять по отделению, интерактивные игры и сундук с подарками. «Раньше о походе в поликлинику с ребенком можно было договориться только через «Детский мир», а теперь они сами просятся на обследование», — говорит главный врач клиники «Будь здоров» в Усть-Лабинске Дмитрий Заикин.

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

«Я обожаю детей — они интересные, веселые. К ним нужно найти специальный подход: они часто не могут сказать, что у них произошло и где болит. Ты должен послушать родителя и параллельно наладить контакт с ребенком», — говорит педиатр клиники «Будь Здоров» Елизавета Федосеева, которая получила высшее образование в Санкт-Петербурге, а затем вернулась на работу в родной Усть-Лабинск. «Я не работаю с детьми сверху вниз — я могу опуститься на колени, поиграть с ними. Важно успокаивать их, объяснять каждый шаг. Даже когда я осматриваю маленького, новорожденного ребенка, то все комментирую: сейчас я послушаю твое сердечко, твои легкие, сейчас мы с тобой посмотрим ушки, носик».

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Клиника оснащена современным медицинским оборудованием: высокоточными МРТ и КТ, рентгеном, маммографом и радиовизиографом для стоматологов и другим. Врачи пользуются системой на базе искусственного интеллекта — она помогает разобраться в сложных случаях, проверяет результаты анализов и следит за соблюдением протоколов лечения.

«Я о такой работе и мечтать не могла», — признается стоматолог Елена Карпенко, переехавшая в Усть-Лабинск из Донецка. «Очень радует, что в таком небольшом городе открылась такая современная клиника. Кабинет максимально оснащен, здесь есть все необходимое для комфортного и безболезненного лечения пациентов. С удовольствием приглашаю каждого желающего к нам в клинику на профосмотры, на чистку, на лечение, да даже просто посмотреть, как у нас здесь все оборудовано».

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

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«Для нас важно, чтобы в регионы приходили лучшие технологии. Решение ведущей российской компании «Ингосстрах» открыть клинику у нас на Кубани, и тот объем технологических возможностей, которые здесь реализованы — начиная от инструментов на базе искусственного интеллекта, заканчивая лучшими специалистами и оборудованием — это важный шаг в развитии региона. Это создает условия для развития детской и семейной медицины и дает возможность обеспечить специалистов, которые здесь живут, медицинскими услугами такого же уровня, как в столице», — сказал на открытии клиники основатель фонда «Вольное Дело» Олег Дерипаска.

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Пациенты клиники в Усть-Лабинске получают доступ ко всем ресурсам федеральной медицинской сети «Будь здоров» — если требуется дополнительная консультация или второе мнение, можно собрать онлайн-консилиум из лучших специалистов страны или отправить результаты анализов на дополнительное исследование.

Жительница Усть-Лабинска Людмила Панова делится впечатлениями от посещения новой клиники: «Мне нужно было обратиться к кардиологу, так как в нашей больнице это очень сложно сделать, запись к специалисту на месяц вперед. Здесь все это произошло очень быстро — грамотный специалист. Выслушал, измерил давление, дал рекомендации. Я очень благодарна! Мне кажется, в этой клинике есть все — начиная от специалистов, заканчивая оборудованием. Все чуткие, внимательные и очень доброжелательные».