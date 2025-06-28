В Краснодарском крае четырнадцатилетней Рите Григоренко необходимы слуховые аппараты. Как ей помочь?

Проблемы со слухом у Риты возникли после отита, который она перенесла в три месяца. Сурдолог диагностировал у нее двустороннюю тугоухость 3-й степени, и порекомендовал слуховые аппараты. Девочка стала носить с их полутора лет, также ее водили на занятия с логопедом. К двум годам Рита заговорила, но не слишком понятно.

«Мы продолжили слухоречевую реабилитацию, дочь посещала разные кружки, много общалась с ровесниками. В 2017 году Русфонд помог нам купить новые слуховые аппараты взамен старых, с ними дочь пошла в первый класс», — поделилась мама девочки Надежда Григоренко.

Начальную школу Рита окончила в поселке рядом с домом, но дальше учиться там не смогла: сказывались особенности недостатка слуха и недоразвития речи. Ее перевели в школу-интернат в Краснодаре.

Но слуховые аппараты стали выходить из строя, один уже сломался. Рите требуются новые приборы. Врач подобрал нужную модель.

«Диагноз Риты — двусторонняя сенсоневральная тугоухость 3-й степени. Для успешной слухоречевой реабилитации и учебы ребенок нуждается в слухопротезировании мощными цифровыми высокотехнологичными аппаратами с индивидуальными внутриушными вкладышами на оба уха», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.



В семье Григоренко двое детей. Родителям Риты сложно самостоятельно оплатить слуховые аппараты, а за госсчет они не предоставляются. Всего требуется 332 209 рублей .



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