В Краснодарском крае четырнадцатилетней Рите Григоренко необходимы слуховые аппараты. Как ей помочь?

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта «Русфонда» rusfond.ru
    © Фото с сайта «Русфонда» rusfond.ru

«Русфонд» начал сбор средств девочке с двусторонней тугоухостью из села Архипо-Осиповка на мощные слуховые аппараты

Проблемы со слухом у Риты возникли после отита, который она перенесла в три месяца. Сурдолог диагностировал у нее двустороннюю тугоухость 3-й степени, и порекомендовал слуховые аппараты. Девочка стала носить с их полутора лет, также ее водили на занятия с логопедом. К двум годам Рита заговорила, но не слишком понятно.

«Мы продолжили слухоречевую реабилитацию, дочь посещала разные кружки, много общалась с ровесниками. В 2017 году Русфонд помог нам купить новые слуховые аппараты взамен старых, с ними дочь пошла в первый класс», — поделилась мама девочки Надежда Григоренко.

Начальную школу Рита окончила в поселке рядом с домом, но дальше учиться там не смогла: сказывались особенности недостатка слуха и недоразвития речи. Ее перевели в школу-интернат в Краснодаре.

Но слуховые аппараты стали выходить из строя, один уже сломался. Рите требуются новые приборы. Врач подобрал нужную модель.

«Диагноз Риты — двусторонняя сенсоневральная тугоухость 3-й степени. Для успешной слухоречевой реабилитации и учебы ребенок нуждается в слухопротезировании мощными цифровыми высокотехнологичными аппаратами с индивидуальными внутриушными вкладышами на оба уха», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.

В семье Григоренко двое детей. Родителям Риты сложно самостоятельно оплатить слуховые аппараты, а за госсчет они не предоставляются. Всего требуется 332 209 рублей.

Как помочь девочке?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Риты Григоренко);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Риты Григоренко. Без НДС.

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Благотворительность Геленджик Дети Дети с инвалидностью Здоровье Краснодар Медицина Русфонд

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