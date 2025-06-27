В парке «Краснодар» покажут сериал о своенравном главреде журнала

В Краснодаре состоится бесплатный показ двух серий сериала «Первый номер» (18+)

Онлайн-кинотеатр Kion анонсировал на 28 июня показ первых двух серий сериала «Первый номер». Кинопоказ пройдет в амфитеатра парка «Краснодар».

Лента рассказывает об истории Константин Иноземцева — популярного в прошлом писателя. В его жизни происходят неутешительные события: роман не пишется, долги копятся, а любовь всей жизни выходит замуж.

Внезапно мужчине выпадает шанс стать главным редактором журнала, находящегося на грани закрытия из-за ухода западных издателей. Коллектив против его назначения, но Константину все равно — он привык жить, нарушая правила.