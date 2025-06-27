В парке «Краснодар» покажут сериал о своенравном главреде журнала

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера сериала «Первый номер» © Cкриншот видео с Rutube-канала Kion
    Кадр из трейлера сериала «Первый номер» © Cкриншот видео с Rutube-канала Kion

В Краснодаре состоится бесплатный показ двух серий сериала «Первый номер» (18+)

Онлайн-кинотеатр Kion анонсировал на 28 июня показ первых двух серий сериала «Первый номер». Кинопоказ пройдет в амфитеатра парка «Краснодар».

Лента рассказывает об истории Константин Иноземцева — популярного в прошлом писателя. В его жизни происходят неутешительные события: роман не пишется, долги копятся, а любовь всей жизни выходит замуж. 

Внезапно мужчине выпадает шанс стать главным редактором журнала, находящегося на грани закрытия из-за ухода западных издателей. Коллектив против его назначения, но Константину все равно — он привык жить, нарушая правила. 

Ханс Циммер, Сергей Лукьяненко, «Два холма»:

В сериале сыграли Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Александра Бортич и другие известные актеры. Сценаристом картины выступил Сергей Минаев.

Кинопоказ состоится 28 июня в 19:00. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, 3 июля в Краснодаре состоится показ и обсуждение с психологом французского фильма «Мелочи жизни» 1970 года.

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В парке «Краснодар» покажут сериал о своенравном главреде журнала
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