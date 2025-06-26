В Краснодаре пройдет бесплатная лекция «Анимация как форма искусства»

Краснодарский край

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  • Кадр из мультфильма «Порко Россо» © Скриншот видео с Rutube-канала «ФАРТОВЫЙ-TLT»
    Кадр из мультфильма «Порко Россо» © Скриншот видео с Rutube-канала «ФАРТОВЫЙ-TLT»

2 июля краснодарцы узнают об истории анимации и ее влиянии на современную культуру (12+)

Кофейня Booker анонсировала на 2 июля лекцию «Анимация как форма искусства». Журналист и автор телеграм-канала «Аниматик» Влад Балабанов расскажет об истории анимации, ее влиянии на современную культуру и о том, как с ее помощью можно говорить на серьезные темы.

По словам спикера, это вводная встреча для тех, кто раньше был не знаком с жанром.

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«На ней я разберу и объясню, почему анимация — уникальная форма искусства, которая может дать зрителю уникальный опыт, совсем не похожий на то, что он может получить от театра, кино или изобразительного искусства», — рассказал Юга.ру Балабанов.

Слушатели могут заранее вспомнить любимые мультфильмы и подумать, как и почему они их впечатлили или повлияли на них. Также Балабанов рекомендует подготовить вопросы об анимации и работах, которые давно интересовали.

Мероприятие бесплатное, начало встречи в 19:30. Требуется предварительная регистрация по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 5 июля пройдет лекция о творчестве Антона Чехова.

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В Краснодаре пройдет бесплатная лекция «Анимация как форма искусства»
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