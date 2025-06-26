В Краснодаре пройдет бесплатная лекция «Анимация как форма искусства»

2 июля краснодарцы узнают об истории анимации и ее влиянии на современную культуру (12+)

Кофейня Booker анонсировала на 2 июля лекцию «Анимация как форма искусства». Журналист и автор телеграм-канала «Аниматик» Влад Балабанов расскажет об истории анимации, ее влиянии на современную культуру и о том, как с ее помощью можно говорить на серьезные темы.

По словам спикера, это вводная встреча для тех, кто раньше был не знаком с жанром.