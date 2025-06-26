Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-4 кредиток

Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в подборку кредиток, которые можно получить по паспорту — без дополнительных документов или подтверждения дохода

Исследование подготовил портал Банки.ру. В нем рассматривались предложения российских банков на 22 июня 2025 года.

«120 дней на максимум» — флагманская карта Уралсиба с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Ее можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой (либо оформить цифровую карту). По карте доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредитования по карте «120 дней на максимум» опубликованы на сайте Уралсиба. Узнать подробности о других кредитках можно по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях банка.