Уралсиб увеличил объемы выдачи ипотеки в 1,7 раза

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

За пять месяцев 2025 года банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования до 15,8 млрд рублей

В январе-мае 2025 выросла доля кредитования на покупки вторичного жилья по собственным ипотечным программам Уралсиба. Она составила практически половину всего выданного объема. 

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В первичном сегменте кредиты в основном выдавали по программе «Семейной ипотеки». Ее объем за пять месяцев вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,5 млрд рублей.

В целом ипотечный портфель банка за год вырос с 133,2 млрд до 147,3 млрд рублей.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

Как писали Юга.ру, «Доход» Уралсиба вошел в топ-5 лучших долгосрочных вкладов.

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