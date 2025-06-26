Уралсиб увеличил объемы выдачи ипотеки в 1,7 раза

За пять месяцев 2025 года банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования до 15,8 млрд рублей

В январе-мае 2025 выросла доля кредитования на покупки вторичного жилья по собственным ипотечным программам Уралсиба. Она составила практически половину всего выданного объема.

В первичном сегменте кредиты в основном выдавали по программе «Семейной ипотеки». Ее объем за пять месяцев вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,5 млрд рублей.

В целом ипотечный портфель банка за год вырос с 133,2 млрд до 147,3 млрд рублей.