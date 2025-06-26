Уралсиб увеличил объемы выдачи ипотеки в 1,7 раза
За пять месяцев 2025 года банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования до 15,8 млрд рублей
В январе-мае 2025 выросла доля кредитования на покупки вторичного жилья по собственным ипотечным программам Уралсиба. Она составила практически половину всего выданного объема.
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В первичном сегменте кредиты в основном выдавали по программе «Семейной ипотеки». Ее объем за пять месяцев вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,5 млрд рублей.
В целом ипотечный портфель банка за год вырос с 133,2 млрд до 147,3 млрд рублей.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.
Как писали Юга.ру, «Доход» Уралсиба вошел в топ-5 лучших долгосрочных вкладов.
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