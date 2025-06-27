В Краснодаре посмотрят и обсудят с психологом фильм «Мелочи жизни» 1970 года

40-летний архитектор Пьер расстался со своей женой Катрин и живет теперь с любовницей Элен. Девушка мечтает о браке, однако мужчина колеблется. Под давлением окружающих он наконец принимает решение о женитьбе.

Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 3 июля показ французской мелодрамы «Мелочи жизни» 1970 года. Ленту снял Клод Соте по одноименному роману Поля Гимара.

«Умный, тонкий фильм, заставляющий задуматься о том, что жизнь слишком скоротечна, чтобы тратить ее на бесконечные сомнения вместо того, чтобы жить и дышать полной грудью», — рассказали организаторы.

Кинопоказ и обсуждение мелодрамы с психологом Юлией Аврамиди начнутся 3 июля в 19:30 в ресторане Villa Verde по адресу улица Мира, 60. Стоимость — 1000 рублей. Забронировать места можно по телефону +7 (989) 235-55-57.