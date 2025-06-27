В Краснодаре посмотрят и обсудят с психологом фильм «Мелочи жизни» 1970 года
3 июля в Краснодаре состоится показ французского фильма Клода Соте по роману Поля Гимара (18+)
Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 3 июля показ французской мелодрамы «Мелочи жизни» 1970 года. Ленту снял Клод Соте по одноименному роману Поля Гимара.
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«Умный, тонкий фильм, заставляющий задуматься о том, что жизнь слишком скоротечна, чтобы тратить ее на бесконечные сомнения вместо того, чтобы жить и дышать полной грудью», — рассказали организаторы.
Кинопоказ и обсуждение мелодрамы с психологом Юлией Аврамиди начнутся 3 июля в 19:30 в ресторане Villa Verde по адресу улица Мира, 60. Стоимость — 1000 рублей. Забронировать места можно по телефону +7 (989) 235-55-57.
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