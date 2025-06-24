Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-3 лучших дебетовок с кешбэком за оплату услуг ЖКХ
Карта «Прибыль» банка Уралсиб заняла второе место в рейтинге лучших дебетовок с максимальным кешбэком за оплату коммунальных услуг
Июньский рейтинг подготовил портал Выберу.ру. В нем рассматривались предложения российских банков из топ-100 по активам (на 1 мая 2025 года).
При составлении исследования аналитики учли следующие параметры:
- проценты начисления кешбэка в категории «ЖКХ»;
- бонусы на все покупки;
- ограничение на максимальный лимит бонусов;
- стоимость выпуска и обслуживания карты;
- условия бесплатного обслуживания;
- получение дохода на остаток по счету.
«Прибыль» — флагманская карта Уралсиба с кешбэком за покупки и процентом на остаток, возможностью онлайн-заказа и доставки на дом.
Узнать подробности о карте «Прибыль» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.
Как писали Юга.ру, «Доход» Уралсиба вошел в топ-5 лучших долгосрочных вкладов.
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