Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-3 лучших дебетовок с кешбэком за оплату услуг ЖКХ

Карта «Прибыль» банка Уралсиб заняла второе место в рейтинге лучших дебетовок с максимальным кешбэком за оплату коммунальных услуг

Июньский рейтинг подготовил портал Выберу.ру. В нем рассматривались предложения российских банков из топ-100 по активам (на 1 мая 2025 года).

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При составлении исследования аналитики учли следующие параметры: проценты начисления кешбэка в категории «ЖКХ»;

бонусы на все покупки;

ограничение на максимальный лимит бонусов;

стоимость выпуска и обслуживания карты;

условия бесплатного обслуживания;

получение дохода на остаток по счету. «Прибыль» — флагманская карта Уралсиба с кешбэком за покупки и процентом на остаток, возможностью онлайн-заказа и доставки на дом.

Узнать подробности о карте «Прибыль» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.