Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-3 лучших дебетовок с кешбэком за оплату услуг ЖКХ

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: 4CQwVszJdUrJEggLDTQ
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Wayhomestudio, ru.freepik.com
    © Фото Wayhomestudio, ru.freepik.com

Карта «Прибыль» банка Уралсиб заняла второе место в рейтинге лучших дебетовок с максимальным кешбэком за оплату коммунальных услуг

Июньский рейтинг подготовил портал Выберу.ру. В нем рассматривались предложения российских банков из топ-100 по активам (на 1 мая 2025 года).

Читайте также:

При составлении исследования аналитики учли следующие параметры:

  • проценты начисления кешбэка в категории «ЖКХ»;
  • бонусы на все покупки;
  • ограничение на максимальный лимит бонусов;
  • стоимость выпуска и обслуживания карты;
  • условия бесплатного обслуживания;
  • получение дохода на остаток по счету.

«Прибыль» — флагманская карта Уралсиба с кешбэком за покупки и процентом на остаток, возможностью онлайн-заказа и доставки на дом. 

Узнать подробности о карте «Прибыль» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

Как писали Юга.ру, «Доход» Уралсиба вошел в топ-5 лучших долгосрочных вкладов.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги ЖКХ карты Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

Жители Москвы, Краснодара и Санкт-Петербурга чаще других россиян отдыхают в Сочи — аналитики
В Краснодаре появился новый гимн молодежи Кубани. Что об этом думают жители и авторы предыдущего гимна
«Какой хороший день, чтобы подарить цветок!» DJ Stonik1917 и Николай Редькин выступят в Краснодаре
«Повезло, что торнадо не вышел на берег». В Сочи и Сириусе наблюдали опасные облака-стены
Море никак не может прогреться. Какая температура воды на курортах Краснодарского края?
В Сириусе пройдет фестиваль отечественного кино о балете

Лента новостей

На стадионе ФК «Краснодар» установили вывеску «Ozon Арена»
Сегодня, 11:43
На стадионе ФК «Краснодар» установили вывеску «Ozon Арена»
В соцсетях раскритиковали шрифт и предложили свой вариант
Жара возвращается
Сегодня, 10:54
Жара возвращается
В Краснодарском крае к выходным потеплеет до 33 °C
Мэр Анапы Василий Швец ушел с поста по собственному желанию
Сегодня, 12:10
Мэр Анапы Василий Швец ушел с поста по собственному желанию

Реклама на сайте