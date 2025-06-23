«Доход» Уралсиба вошел в топ-5 лучших долгосрочных вкладов

«Доход» банка Уралсиб вошел в июньский рейтинг самых выгодных вкладов в рублях сроком от 1 года

Исследование подготовил портал Выберу.ру. В нем рассматривались предложения российских банков из топ-50 по активам (на 1 мая 2025 года). При составлении рейтинга аналитики портала учли: процентную ставку;

минимальную сумму вклада и его срок;

возможность капитализации процентов;

порядок пополнения или расходования средств вклада;

условия досрочного расторжения договора или пролонгации депозита.

Сейчас в Уралсибе доходность по линейке «Доход» в рублях варьируется от 13,13% до 18,8% годовых. Она зависит от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу.



Наиболее высокая доходность в линейке предлагается на сроках 3 и 6 месяцев — до 18,8% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения — 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.