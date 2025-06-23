«Доход» Уралсиба вошел в топ-5 лучших долгосрочных вкладов

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Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

«Доход» банка Уралсиб вошел в июньский рейтинг самых выгодных вкладов в рублях сроком от 1 года

Исследование подготовил портал Выберу.ру. В нем рассматривались предложения российских банков из топ-50 по активам (на 1 мая 2025 года).

При составлении рейтинга аналитики портала учли:

  • процентную ставку;
  • минимальную сумму вклада и его срок;
  • возможность капитализации процентов;
  • порядок пополнения или расходования средств вклада;
  • условия досрочного расторжения договора или пролонгации депозита.

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Сейчас в Уралсибе доходность по линейке «Доход» в рублях варьируется от 13,13% до 18,8% годовых. Она зависит от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу.

Наиболее высокая доходность в линейке предлагается на сроках 3 и 6 месяцев — до 18,8% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения — 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Как писали Юга.ру, власти Краснодарского края и Уралсиб заключили соглашение о сотрудничестве.

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