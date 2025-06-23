Путеводитель по «Роза Хутор» вышел в серии «Русский гид» издательства «Аякс-Пресс»
Издание содержит актуальную и достоверную информацию о возможностях круглогодичного отдыха на курорте
Издательство «Аякс-Пресс» выпустило путеводитель по «Роза Хутор» в серии «Русский гид». Это второе дополненное издание, оно содержит наиболее актуальную и достоверную информацию о возможностях круглогодичного отдыха на курорте. Аналогичный путеводитель издательство выпускало в 2018 году.
«Путеводитель «Аякс-Пресс» содержит наиболее полные сведения о курорте, о всех его локациях, инфраструктуре и возможностях отдыха круглый год. Важно, что есть и много практической информации о транспортной доступности, о том, как «поймать» наиболее выгодные предложения, какими сервисами можно воспользоваться. В путеводителе есть карты, а также описание достопримечательностей вокруг курорта. Думаю, что это издание станет отличным помощником для тех, кто планирует поездку на «Роза Хутор». А столь обширная система дистрибуции «Русского гида» позволяет донести максимально полное описание преимуществ отдыха в горах Сочи до очень большой аудитории», — отмечает заместитель генерального директора по маркетингу и продажам горного курорта «Роза Хутор» Рушан Сабиров.
Издание вышло тиражом 13 тыс. экземпляров и будет распространяться по книжным торговым сетям, интернет-магазинам, маркетплейсам, офисам туроператоров и турагентств. Путеводитель также будет размещен в цифровом формате на основной платформе «Литрес» и сайтах его партнеров.
«Все привыкли к путеводителям по городам, областям или странам. Но крупнейший в России горный (и при этом всесезонный!) курорт «Роза Хутор», безусловно, заслуживает того, чтобы о нем рассказать отдельно. Наши авторы едва смогли уместить в одной книге все спортивные объекты, места развлечений и достопримечательности, отели и рестораны, иными словами все, что нужно многочисленным туристам, выбравшим для отдыха курорт. В любое время года здесь можно заниматься всеми горными видами спорта (летними и зимними) в комфортных и безопасных условиях, а по красоте пейзажей склоны «Роза Хутор» совершенно уникальны. Достойна отдельного упоминания великолепная инфраструктура курорта. Это и многочисленные отели разной ценовой категории, хорошие рестораны с большим выбором блюд, современные канатные дороги. Мы приглашаем читателей в увлекательное путешествие в горы с нашим путеводителем. Уверена, что они получат массу позитивных впечатлений!» — рассказала генеральный директор «Аякс-Пресс» Елена Петрова.
Как писали Юга.ру, на «Роза Хутор» распустились первые бутоны розы, названной в честь курорта.