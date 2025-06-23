Путеводитель по «Роза Хутор» вышел в серии «Русский гид» издательства «Аякс-Пресс»

Издательство «Аякс-Пресс» выпустило путеводитель по «Роза Хутор» в серии «Русский гид». Это второе дополненное издание, оно содержит наиболее актуальную и достоверную информацию о возможностях круглогодичного отдыха на курорте. Аналогичный путеводитель издательство выпускало в 2018 году.

«Путеводитель «Аякс-Пресс» содержит наиболее полные сведения о курорте, о всех его локациях, инфраструктуре и возможностях отдыха круглый год. Важно, что есть и много практической информации о транспортной доступности, о том, как «поймать» наиболее выгодные предложения, какими сервисами можно воспользоваться. В путеводителе есть карты, а также описание достопримечательностей вокруг курорта. Думаю, что это издание станет отличным помощником для тех, кто планирует поездку на «Роза Хутор». А столь обширная система дистрибуции «Русского гида» позволяет донести максимально полное описание преимуществ отдыха в горах Сочи до очень большой аудитории», — отмечает заместитель генерального директора по маркетингу и продажам горного курорта «Роза Хутор» Рушан Сабиров.