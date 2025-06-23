Власти Краснодарского края и Уралсиб заключили соглашение о сотрудничестве

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы министерства экономики Краснодарского края
    © Фото пресс-службы министерства экономики Краснодарского края

На ПМЭФ-2025 Краснодарский край и банк Уралсиб подписали соглашение о сотрудничестве

Документ подписали первый вице-губернатор Игорь Галась и председатель правления банка Уралсиб Алексей Сазонов.

«Банк Уралсиб зарекомендовал себя как надежный финансовый партнер, предлагающий качественные услуги и инновационные решения своим клиентам. Подписание соглашения о сотрудничестве — это подтверждение нашей заинтересованности в процветании региона. Реализация положений соглашения будет способствовать повышению конкурентоспособности кубанской экономики и улучшению качества жизни населения», — рассказал Игорь Галась.

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Данное соглашение направлено на развитие банковской инфраструктуры и технологий в Краснодарском крае, повышение экономического потенциала, положительного имиджа, инвестиционной привлекательности региона и качества финансовых услуг для населения и бизнеса.

«Краснодарский край сегодня является одним из стратегических регионов присутствия банка, в котором мы видим перспективы для поступательного развития сотрудничества с региональными органами власти и местным бизнесом. Сегодня бизнес банка в регионе развивается по самым разным направлениям, и мы готовы этот вектор всячески поддерживать, в том числе, рассматривая участие банка в совместных проектах и программах», — отметил председатель правления Уралсиба Алексей Сазонов.

Более 140 тыс. человек являются клиентами регионального отделения Уралсиба. В крае работает 21 офис, 192 банкомата и платежных терминала. За первый квартал 2025 года банк выдал 13,2 млрд рублей кредитов, что на 22,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Помимо этого, в первом квартале 2025 года субъектам МСП выдали 2,8 млрд рублей займов. Также Уралсиб участвует в мероприятиях по повышению финансовой грамотности населения.

Соглашения о сотрудничестве помогают банку взаимодействовать с региональными партнерами при реализации задач, направленных на социально-экономическое развитие.

Как писали Юга.ру, Уралсиб и Т2 объединят экспертизу для противодействия мошенничеству.

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