СМИ сообщают о звездопаде. Будет ли его видно жителям Краснодарского края?
Первый летний звездопад продлится до 2 июля
Портал «Яндекс Погода» сообщил, что до 2 июля действует метеорный поток Боотиды. Его наблюдают каждый год, когда Земля проходит сквозь орбиту короткопериодической кометы Понса-Виннеке.
Поток виден исключительно в Северном полушарии. Метеоры этого звездопада отличаются медлительностью и яркостью. Пик поток Боотиды придется на 27 июня, когда радиант будет хорошо виден со средних северных широт практически всю ночь. Также благоприятным фактором станет низкая освещенность Луны — всего 6%.
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Как рассказали в краснодарском астроклубе «Вега», название потока происходит от латинского созвездия Волопаса, в котором находится его радиант. Чаще всего активность июньских Боотид очень низкая. Зенитное часовое число редко превышает один или два. Это количество метеоров, видимых в течение часа в идеальных условиях.
По словам специалиста, проще увидеть любой другой случайный метеор.
Как писали Юга.ру, в ночь на 3 июня россияне смогли видеть редкое астрономическое явление — парад планет.