СМИ сообщают о звездопаде. Будет ли его видно жителям Краснодарского края?

Портал «Яндекс Погода» сообщил, что до 2 июля действует метеорный поток Боотиды. Его наблюдают каждый год, когда Земля проходит сквозь орбиту короткопериодической кометы Понса-Виннеке.

Поток виден исключительно в Северном полушарии. Метеоры этого звездопада отличаются медлительностью и яркостью. Пик поток Боотиды придется на 27 июня, когда радиант будет хорошо виден со средних северных широт практически всю ночь. Также благоприятным фактором станет низкая освещенность Луны — всего 6%.