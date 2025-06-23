СМИ сообщают о звездопаде. Будет ли его видно жителям Краснодарского края?

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото wirestock, Freepik.com
    © Фото wirestock, Freepik.com

Первый летний звездопад продлится до 2 июля

Портал «Яндекс Погода» сообщил, что до 2 июля действует метеорный поток Боотиды. Его наблюдают каждый год, когда Земля проходит сквозь орбиту короткопериодической кометы Понса-Виннеке.

Поток виден исключительно в Северном полушарии. Метеоры этого звездопада отличаются медлительностью и яркостью. Пик поток Боотиды придется на 27 июня, когда радиант будет хорошо виден со средних северных широт практически всю ночь. Также благоприятным фактором станет низкая освещенность Луны — всего 6%.

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Как рассказали в краснодарском астроклубе «Вега», название потока происходит от латинского созвездия Волопаса, в котором находится его радиант. Чаще всего активность июньских Боотид очень низкая. Зенитное часовое число редко превышает один или два. Это количество метеоров, видимых в течение часа в идеальных условиях.

По словам специалиста, проще увидеть любой другой случайный метеор.

Как писали Юга.ру, в ночь на 3 июня россияне смогли видеть редкое астрономическое явление — парад планет.

Космос Краснодар Наука

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