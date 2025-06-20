Оператор агродронов и слесарь по обслуживанию роботов. На форуме в Петербурге рассказали о новых ИИ-профессиях на рынке труда

19 июня на Петербургском международном экономического форуме (ПМЭФ) эксперты обсудили, как искусственный интеллект и автоматизация меняют рынок труда

На ПМЭФ-2025 прошла сессия «Новые профессии. Как трансформируется рынок труда. От фантастики к реальности». Ее участники обсудили влияние технологий на занятость.

Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито, выделил три ключевых тренда будущего рынка труда: массовое внедрение ИИ,

рост гибкой занятости,

появление профессий на стыке технологий и человеческих навыков.

По словам спикера, на Авито Работе уже появляются новые вакансии: работодатели ищут слесарей по обслуживанию роботов, операторов агродронов, специалистов по машинному обучению, инженеров-программистов и специалистов по роботизированной сварке. Умение адаптироваться и осваивать новые навыки критически важно для специалистов всех сфер.

При рекордно низкой безработице и дефиците кадров рынок труда становится динамичнее. Постоянное обучение теперь необходимо для успешной карьеры. «В бизнесе нет вопроса профессии будущего — есть вопрос профессии здесь и сейчас», — подчеркнул Кумпель.

По данным Авито Работы, за год вакансий с переподготовкой стало втрое больше, особенно в строительстве (28%) и логистике (11%). ИИ и автоматизация меняют все сферы — от IT до традиционных отраслей. Эти технологии стали важными инструментами профессионалов.

Уже 50% HR-специалистов используют ИИ в подборе персонала, а количество вакансий, связанных с искусственным интеллектом, за год выросло в 4 раза (данные Авито Работы).

Технологии помогают и соискателям: нейросети на Авито Работе (на базе модели A-Vibe) создают резюме за 30-40 секунд. Однако ключевые решения по-прежнему принимают люди. ИИ не заменяет специалистов, а усиливает их, беря на себя рутину и высвобождая время для творчества и инноваций.

«Новые технологии появляются по запросу бизнеса. ИИ охватывает все больше отраслей, и все больше профессий требуют технологических навыков. ИИ — это инструмент, который облегчает работу, но не заменяет человека. Профессионалы, которые умеют сочетать экспертизу с технологическими навыками и готовы к постоянному обучению, останутся востребованными», — отметил Артем Кумпель.

© Фото пресс-службы Авито