Минтруд назвал лучшие вузы Краснодарского края по трудоустройству

Вузы Краснодарского края вошли в число лучших по трудоустройству и зарплате выпускников

Рейтинг основан на данных Рособрнадзора, учитывающих процент найма выпускников очной формы обучения на второй год после выпуска и их среднюю зарплату.

Список формировали по восьми направлениям подготовки: математические и естественные науки, инженерное дело, технологии и технические науки, здравоохранение и медицинские науки, сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки, науки об обществе, образование и педагогические науки, гуманитарные науки, культура.

Чем выше индекс (например, 1.0 и больше), тем у выпускников больше шансов найти работу и получать достойную зарплату. Индекс ниже 1.0 говорит о более низких результатах и необходимости развивать дополнительные навыки.

В Краснодарском крае лидерами по числу выпускников и спросу стали Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (спорт), Кубанский государственный аграрный университет имени Трубилина (сельское хозяйство), Кубанский государственный медицинский университет (медицина) и Кубанский государственный университет (гуманитарные науки, педагогика, инженерия) с индексами 0.93–1.21.