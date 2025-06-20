Минтруд назвал лучшие вузы Краснодарского края по трудоустройству
Вузы Краснодарского края вошли в число лучших по трудоустройству и зарплате выпускников
15 июня Министерство труда России впервые опубликовало национальный рейтинг трудоустройства выпускников вузов. В список вошли 34 высших учебных заведения — 14 московских и 20 региональных.
Рейтинг основан на данных Рособрнадзора, учитывающих процент найма выпускников очной формы обучения на второй год после выпуска и их среднюю зарплату.
Список формировали по восьми направлениям подготовки: математические и естественные науки, инженерное дело, технологии и технические науки, здравоохранение и медицинские науки, сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки, науки об обществе, образование и педагогические науки, гуманитарные науки, культура.
Чем выше индекс (например, 1.0 и больше), тем у выпускников больше шансов найти работу и получать достойную зарплату. Индекс ниже 1.0 говорит о более низких результатах и необходимости развивать дополнительные навыки.
В Краснодарском крае лидерами по числу выпускников и спросу стали Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (спорт), Кубанский государственный аграрный университет имени Трубилина (сельское хозяйство), Кубанский государственный медицинский университет (медицина) и Кубанский государственный университет (гуманитарные науки, педагогика, инженерия) с индексами 0.93–1.21.
Как писали Юга.ру, краснодарский политех занял 19 место в рейтинге по зарплатам выпускников в IT-сфере.