В Краснодаре пройдет просмотр и обсуждение сюрреалистического аниме о жизни писателя манги

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера аниме «Игра разума» © Скриншот видео сообщества «Вконтакте» «Официальное аниме в России»
    Кадр из трейлера аниме «Игра разума» © Скриншот видео сообщества «Вконтакте» «Официальное аниме в России»

В краснодарском пространстве «Архив» состоится просмотр аниме «Игра разума» (18+)

Телеграм-канал «Аниматик» анонсировал на 21 июня просмотр и обсуждение аниме «Игра разума». Картина снята по одноименной манге писателя Робина Ниси.

«Игра разума» — полнометражный дебют режиссера и японского аниматора Масааки Юасы. Создатель телеграм-канала «Аниматик» Влад Балабанов отметил, что Масааки — авангардист и экспериментатор, а его картины не похожи на классические аниме.

«Если вы соскучились по чему-то безумному и жизнеутверждающему, приходите на просмотр и обсуждение», — прокомментировал Балабанов.

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Лента рассказывает о юном писателе манги Ниси, который умирает от рук якудза. Вознесшийся на небеса Ниси убеждает Господа в том, чтобы позволить ему заново пережить свои последние минуты жизни. Вернувшись в мир, писатель побеждает бандитов и вместе с двумя девушками отправляется в сюрреалистическое путешествие.

После просмотра пройдет обсуждение картины с исследователем анимации Владом Балабановым.

Мероприятие состоится 21 июня в 20:00 в пространстве « Архив» по улице Горького, 123. Стоимость билета — 400 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, 26 июня в Краснодаре состоится просмотр и обсуждение фильма «Я ее любил. Я его любила» о любви, страсти и супружеской измене.

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