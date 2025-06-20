В Краснодаре пройдет просмотр и обсуждение сюрреалистического аниме о жизни писателя манги

Телеграм-канал «Аниматик» анонсировал на 21 июня просмотр и обсуждение аниме «Игра разума». Картина снята по одноименной манге писателя Робина Ниси.

«Игра разума» — полнометражный дебют режиссера и японского аниматора Масааки Юасы. Создатель телеграм-канала «Аниматик» Влад Балабанов отметил, что Масааки — авангардист и экспериментатор, а его картины не похожи на классические аниме.

«Если вы соскучились по чему-то безумному и жизнеутверждающему, приходите на просмотр и обсуждение», — прокомментировал Балабанов.