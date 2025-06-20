В Краснодаре пройдет просмотр и обсуждение сюрреалистического аниме о жизни писателя манги
В краснодарском пространстве «Архив» состоится просмотр аниме «Игра разума» (18+)
Телеграм-канал «Аниматик» анонсировал на 21 июня просмотр и обсуждение аниме «Игра разума». Картина снята по одноименной манге писателя Робина Ниси.
«Игра разума» — полнометражный дебют режиссера и японского аниматора Масааки Юасы. Создатель телеграм-канала «Аниматик» Влад Балабанов отметил, что Масааки — авангардист и экспериментатор, а его картины не похожи на классические аниме.
«Если вы соскучились по чему-то безумному и жизнеутверждающему, приходите на просмотр и обсуждение», — прокомментировал Балабанов.
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Лента рассказывает о юном писателе манги Ниси, который умирает от рук якудза. Вознесшийся на небеса Ниси убеждает Господа в том, чтобы позволить ему заново пережить свои последние минуты жизни. Вернувшись в мир, писатель побеждает бандитов и вместе с двумя девушками отправляется в сюрреалистическое путешествие.
После просмотра пройдет обсуждение картины с исследователем анимации Владом Балабановым.
Мероприятие состоится 21 июня в 20:00 в пространстве « Архив» по улице Горького, 123. Стоимость билета — 400 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
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