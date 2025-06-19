«20% ВВП России приносит малый бизнес». На форуме в Петербурге обсудили эффективность предпринимательства
18 июня в кафе «Авито Бизнес 360» на Петербургском международном экономическом форуме обсудили развитие малого и среднего бизнеса в России
В кафе собрались владельцы бизнесов, рестораторы и топ-менеджеры, чтобы поговорить о развитии рынка МСП и адаптации к экономическим изменениям.
Своими взглядами на состояние рынка и советами, как «остаться на плаву», поделились:
- Павел Крупин, основатель сети VLAVAШЕ,
- Антон Балыклов, основатель бренда лимонадов Lapochka,
- Антонио Фреза, ресторатор (FRESA’s Group),
- Сергей Субботин, директор по маркетингу «билайн бизнес»,
- Илья Дудковский, директор «Авито Бизнес 360».
Статистика и роль МСП
В России растет число малых и средних предприятий — сейчас их почти 7 млн (рекорд с 2016 года). На МСП приходится 39% всех работающих в стране.
«Малый бизнес приносит 20% ВВП России, в сравнении с 60-70% в развитых странах. У нас МСП — это драйвер роста экономики. Это и рабочие места, инновации, новые технологические продукты, скорость принятия решений и гибкость в процессах», — отметил Илья Дудковский.
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Ключевые факторы успеха:
- Скорость. Удержание позиций требует скорости во всем — от работы персонала и обслуживания клиентов до производства и вывода новых продуктов. Но при этом нельзя терять в качестве и рентабельности.
- Качество: Антонио Фреза подчеркнул важность качества: «Моя философия — качество 360 градусов, поэтому мы тратим много денег на обучение персонала и корпоративную культуру — это самое главное, это фундамент. Если мы и поднимаем цены, то потому что можем предоставить высококлассный сервис и качество».
- Автоматизация. Предпринимателям важно упрощать рутину, сокращать время на поиск сотрудников и систематизировать процессы. Для решения этих задач малого и среднего бизнеса (ИП, юрлиц, владельцев, закупщиков) на Авито работает пространство «Авито Бизнес 360». Здесь можно найти товары и услуги (от оборудования и аренды техники до коммерческой недвижимости), сотрудников, партнеров, купить или продать бизнес или франшизу.
Цифровизация — неугасающий тренд
Сергей Субботин и Антон Балыклов согласны с необходимостью цифровизации.
«Ключевые запросы МСП сегодня — площадки для привлечения клиентов, размещения товаров и услуг, а также коммуникации с покупателями. Мы видим, что 40% размещений приходится на доски Авито. При этом понимаем, что мы не сможем помочь всему малому и среднему бизнесу из-за ограниченного штата, поэтому уходим в цифровизацию клиентских путей. Диджитализция помогает снижать кост, сокращаются затраты на привлечение, на персонал», — подтвердил Сергей.
Антон Балыклов добавил: «Новое поколение линейного персонала хочет работать в креативе и маркетинге, но не руками в цехах. Это вынуждает нас максимально автоматизировать производство. Основа любого бизнеса — это клиенты и их поиск. Для этого активно используем маркетплейсы по типу Ozon, платформу Авито и сервисы доставки, которые дают мгновенную аналитику и обратную связь. Более того, в том году мы провели эксперимент и привлекли ИИ к созданию нового вкуса лимонада, основанного на предпочтениях и запросах пользователей. Это решение заменило нам отдел маркетинга по сути и сэкономило хорошую статью расходов».
Предприниматели могут получить до 21 000 бонусов от Минэкономразвития для продвижения на Авито:
Прогнозы предпринимателей на ближайшие 5 лет
Эксперты считают, что главные ставки на ближайшую пятилетку — это цифровизация, использование ИИ, создание сильной эмоциональной связи с продуктом и построение личного бренда. Каждый спикер дал практический совет:
- Сергей Субботин: «На первом месте — общение с клиентами. Прежде чем запускать продукт, убедитесь в спросе. Сейчас быстрый побеждает умного: ускоряйтесь в тестировании гипотез, сокращайте time to market (время вывода продукта на рынок)».
- Павел Крупин: «Ключ к масштабированию — команда. Собственник должен тратить 40% времени на поиск топ-менеджеров, разделяющих идеологию бизнеса».
- Антонио Фреза: «Занимайтесь тем, в чем есть опыт. С большими деньгами можно пробовать новое, без них — начинайте со знакомого дела».
- Антон Балыклов: «Сохраняйте мобильность, не бойтесь работать руками. Ищите надежных партнеров с четким разделением ролей (один — визионер, другой — системщик). Без системы рост невозможен».
Как писали Юга.ру, по данным опроса, четверть (25%) жителей Краснодара планируют открыть своё дело, ещё 17% трудятся как самозанятые или занимаются бизнесом параллельно с работой в найме.