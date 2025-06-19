«20% ВВП России приносит малый бизнес». На форуме в Петербурге обсудили эффективность предпринимательства

18 июня в кафе «Авито Бизнес 360» на Петербургском международном экономическом форуме обсудили развитие малого и среднего бизнеса в России

В кафе собрались владельцы бизнесов, рестораторы и топ-менеджеры, чтобы поговорить о развитии рынка МСП и адаптации к экономическим изменениям. Своими взглядами на состояние рынка и советами, как «остаться на плаву», поделились: Павел Крупин, основатель сети VLAVAШЕ,

Антон Балыклов, основатель бренда лимонадов Lapochka,

Антонио Фреза, ресторатор (FRESA’s Group),

Сергей Субботин, директор по маркетингу «билайн бизнес»,

Илья Дудковский, директор «Авито Бизнес 360».

© Фото пресс-службы Авито

Статистика и роль МСП В России растет число малых и средних предприятий — сейчас их почти 7 млн (рекорд с 2016 года). На МСП приходится 39% всех работающих в стране. «Малый бизнес приносит 20% ВВП России, в сравнении с 60-70% в развитых странах. У нас МСП — это драйвер роста экономики. Это и рабочие места, инновации, новые технологические продукты, скорость принятия решений и гибкость в процессах», — отметил Илья Дудковский.

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Ключевые факторы успеха: Скорость. Удержание позиций требует скорости во всем — от работы персонала и обслуживания клиентов до производства и вывода новых продуктов. Но при этом нельзя терять в качестве и рентабельности.

Качество: Антонио Фреза подчеркнул важность качества: «Моя философия — качество 360 градусов, поэтому мы тратим много денег на обучение персонала и корпоративную культуру — это самое главное, это фундамент. Если мы и поднимаем цены, то потому что можем предоставить высококлассный сервис и качество».

Автоматизация. Предпринимателям важно упрощать рутину, сокращать время на поиск сотрудников и систематизировать процессы. Для решения этих задач малого и среднего бизнеса (ИП, юрлиц, владельцев, закупщиков) на Авито работает пространство «Авито Бизнес 360». Здесь можно найти товары и услуги (от оборудования и аренды техники до коммерческой недвижимости), сотрудников, партнеров, купить или продать бизнес или франшизу.

Цифровизация — неугасающий тренд Сергей Субботин и Антон Балыклов согласны с необходимостью цифровизации. «Ключевые запросы МСП сегодня — площадки для привлечения клиентов, размещения товаров и услуг, а также коммуникации с покупателями. Мы видим, что 40% размещений приходится на доски Авито. При этом понимаем, что мы не сможем помочь всему малому и среднему бизнесу из-за ограниченного штата, поэтому уходим в цифровизацию клиентских путей. Диджитализция помогает снижать кост, сокращаются затраты на привлечение, на персонал», — подтвердил Сергей. Антон Балыклов добавил: «Новое поколение линейного персонала хочет работать в креативе и маркетинге, но не руками в цехах. Это вынуждает нас максимально автоматизировать производство. Основа любого бизнеса — это клиенты и их поиск. Для этого активно используем маркетплейсы по типу Ozon, платформу Авито и сервисы доставки, которые дают мгновенную аналитику и обратную связь. Более того, в том году мы провели эксперимент и привлекли ИИ к созданию нового вкуса лимонада, основанного на предпочтениях и запросах пользователей. Это решение заменило нам отдел маркетинга по сути и сэкономило хорошую статью расходов».

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Прогнозы предпринимателей на ближайшие 5 лет Эксперты считают, что главные ставки на ближайшую пятилетку — это цифровизация, использование ИИ, создание сильной эмоциональной связи с продуктом и построение личного бренда. Каждый спикер дал практический совет: Сергей Субботин: «На первом месте — общение с клиентами. Прежде чем запускать продукт, убедитесь в спросе. Сейчас быстрый побеждает умного: ускоряйтесь в тестировании гипотез, сокращайте time to market (время вывода продукта на рынок)».

Павел Крупин: «Ключ к масштабированию — команда. Собственник должен тратить 40% времени на поиск топ-менеджеров, разделяющих идеологию бизнеса».

Антонио Фреза: «Занимайтесь тем, в чем есть опыт. С большими деньгами можно пробовать новое, без них — начинайте со знакомого дела».

Антон Балыклов: «Сохраняйте мобильность, не бойтесь работать руками. Ищите надежных партнеров с четким разделением ролей (один — визионер, другой — системщик). Без системы рост невозможен».