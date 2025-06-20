В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение фильма о любви, страсти и супружеской измене

В Краснодаре обсудят с психологом фильм «Я ее любил. Я его любила» (18+)

Главный герой ленты, Адриан, уходит от своей жены Хлои спустя семь лет брака. Справиться с несчастьем Хлое помогает отец Адриана, Пьер, и увозит ее с детьми в коттедж в горах. Там молчаливый Пьер начинает делиться с Хлоей историей своей тайной любви к женщине по имени Матильда.

Телеграм-канал «Культпросвет» анонсировал на 26 июня просмотр и обсуждение фильма «Я ее любил. Я его любила». Картина является одноименной экранизацией романа французской писательницы Анны Гавальда.

«Порой среди множества фильмов на одну и ту же, всем давно известную, всеми давно интерпретированную и так и эдак тематику встречаются совершенно гениальные фильмы: фильмы, которые можно назвать великими», — прокомментировали организаторы в анонсе.

После просмотра фильм обсудят с практикующим психологом Юлией Аврамиди.

Кинопоказ пройдет 26 июня в 19:30 в ресторане Villa Verde по улице Мира, 60. Стоимость билета — 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.